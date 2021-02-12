Euromaster, lastikleri “lastik oteli” ile korumaya alıyor

Michelin Grubu çatısı altında Türkiye’de 52 ilde 150’ye varan servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, ocak ayı itibarıyla ağırlaşan kış şartlarına karşın kış lastiğinin önemine dikkat çekerek, ısının +7 derece veya altına düştüğü tüm hava ve yol şartlarında buzlanma ve yağıştan kaynaklanan trafik kazalarının önüne geçilmesi için kış lastiğinin gerekliliğinin altını çizdi.

Doğru lastik seçimi için uzman desteği önemli

Euromaster’dan açıklamaya göre, özel olarak formüle edilmiş kauçuklardan üretilen kış lastikleri, otomobillerin buzlu ve karlı yollarda kontrol edilmesini kolaylaştırıyor. Daha geniş sırt blokları ve kar birikimini önleyen ekstra kanallara sahip kış lastikleri, yol tutuşu için ekstra kavrama gücü sağlıyor.

Kış lastikleri, lastik yanağındaki dağ - kar tanesi simgesinden anlaşılmakla birlikte, güvenilir bir servisten yardım almanın doğru lastik seçimine katkı sağladığının belirtildiği açıklamada, kış şartlarında savrulma ve kaymaların yaşanmaması için 4 lastiğin de kış lastiği olmasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Lastik otelinde 33 bine yakın filo aracının lastiklerini koruyor

Verilen bilgiye göre Euromaster, araç kullanıcılarının kış ve yaz lastiklerini bir sonraki mevsime kadar koruyan 'lastik oteli' ile müşterilerine en iyi depolama hizmetini garanti ediyor. Lastikleri teknik gereksinimlere uygun, ışıksız, kuru ve serin bir ortamda “Master Otel” kapsamında muhafaza eden Euromaster, bu sayede lastiklerin ömrünü uzatırken bakım işlemlerini de uzman teknisyenleriyle gerçekleştiriyor. Geniş lastik kapasitesiyle farklı markadan lastikleri kullanan filoların da tercih ettiği Euromaster, yılda ortalama 33 bin filo aracının lastiklerini her şey dahil 'lastik oteli'nde saklıyor.

İlave lastik garantisi sunuyor

Açıklamaya göre, Euromaster'ın hizmetleri arasında ilave lastik garantisi de bulunuyor. Euromaster, "çivi batması", "çukura girme", "kaldırıma çarpma" ve "yanakta balon" gibi tamiri mümkün olmayan kullanıcı hatalarını 1 yıl süre ile karşılayan ilave lastik garantisi kapsamında yeni lastik bedelinin yüzde 70'ini karşılayan Euromaster, tamiri mümkün lastik hasarlarının tamir ücretini karşılıyor.

"Lastik otellerimizle lastiklerin ömrünü uzatıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, lastiklerin üretim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle kullanılabileceğini söyledi. Bu süreyi geçen lastiklerin fonksiyonlarını zamanla yitireceğini belirten Penalba, “Lastikler ağır koşullarda kullanıldıysa ve saklama koşullarına özen gösterilmediyse bu süre daha da kısa olacaktır. Keza araç kullanıcıları ve filo sahipleri, lastiklerini en uygun alanlarda muhafaza etmeleri gerekiyor. Biz de Euromaster olarak teknik gereksinimlere uygun lastik otellerimizle lastiklerin ömrünü uzatıyor ve uzman ekibimizle bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de pek çok noktaya ulaşabilecek şekilde yaygın olarak lastik saklama hizmeti veriyoruz.” şeklinde konuştu.