Europcar Türkiye ofislerine iki ödül

Dünyanın 140 ülkesinde yaklaşık otomobil kiralama hizmeti sunan Europcar'ın Türkiye operasyonu, başarılarını uluslararası iki ödülle taçlandırdı. Türkiye'de otomotiv sektöründeki tecrübesi, kaliteli hizmet anlayışı ile fark yaratan Faz Otomotiv çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Europcar Türkiye’nin İstanbul Havalimanı, Ankara ve Antalya ofisleri; Booking.com iştiraki Rentalcars.com ve Discovercars kullanıcıları tarafından mükemmeliyet ödüllerine layık görüldü.

Araç kiralama sektöründe dünya çapında kullanıcılara hizmet veren ve en güçlü markaları bir araya getiren Rentalcars.com, her yıl müşterilerinin oylarıyla çeşitli kategorilerde en beğenilen ofisleri belirliyor. Rentalscar.com'un 'Müşterilerin Favorisi Ödülü" bu yıl Europcar Türkiye İstanbul Havalimanı ofisi seçildi. Müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeyen Europcar Türkiye İstanbul Havalimanı Ofisi, elde ettiği başarı ile araç kiralama sektöründe 2022 yılında dünya çapında müşterilerin en beğendiği hizmet noktası oldu.



Europcar Türkiye'nin başarısını tescilleyen bir ödül de araç kiralama sektörünün bir başka güçlü platformu Discovercars.com'dan geldi. Discovercars.com kullanıcılarının verdiği puanlar üzerinden yapılan derlemede Europcar Ankara ve Europcar Antalya ofisleri müşteri mükemmellik ödülünün (Customer Excellent Service) sahibi oldu. Yapılan puanlamada Europcar Ankara Ofisi 8,33 puan; Europcar Antalya Ofisi ise 7,96 puan ile dünyanın birçok bölgesindeki araç kiralama ofislerini hizmet kalitesinde geride bıraktı.