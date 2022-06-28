Europen, IKEA için fabrika kuracak

İmam GÜNEŞ / ESKİŞEHİR

Haziran ayında borsaya adım atan Europen, halka arzdan gelen parayı yeni fabrika yatırımlarında ve işletme sermayesi ihtiyacında değerlendirecek. 5 fabrika ile üretim yaptıklarını ve cirolarının yüzde 73’ünün ihracattan geldiğini ifade eden Europen Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Hatipoğlu, bu ihracatın yüzde 99’unun Avrupa ülkelerine gerçekleştiğini belirtti. Avrupa’nın aynalarının Eskişehir’deki fabrikadan gittiğini belirten Hatipoğlu, 5 milyon Euro’ya kuracakları yeni ayna fabrikasının da IKEA’ya çalışmasını hedeflediklerini söyledi.

Halka arz geliri 550 milyon TL oldu

Halka arzdan gelen 550 milyon TL civarında fon ile yeni fabrika yatırımları yapacaklarını dile getiren Hatipoğlu, “Şu anda inşaatı devam eden bir fabrikamız var. 2023’te de 5 milyon Euro’luk bir yatırımla bir ayna fabrikasına başlayacağız. Halka arzdan elde ettiğimiz geliri yeni fabrikalara ve yeni fabrikaların işletme sermayelerine aktaracağız. Halka arz ile ilgili en temel motivasyonumuz, şirketi daha kurumsal bir yapıya dönüştürüp üçüncü kuşak ve sonrasına daha sağlam, kurumsal, şeffaf bir yapıyla devretmek” dedi.

İhracatın tamamı Avrupa’ya

Cirolarının yüzde 73’ünü 34 ülkeye yaptıkları ihracattan elde ettiklerini anlatan Hatipoğlu, bu ihracatın yüzde 99’unu da Avrupa ülkelerine yaptıklarını vurguladı. Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı’ sıralamasında 259’uncu sıradan 253’üncü sıraya yüksel

dikleri bilgisini veren Hatipoğlu, şöyle devam etti: “Avrupa’nın aynaları tamamen Eskişehir’deki fabrikadan gidiyor. IKEA, Fruil, Smeg gibi dünyanın en büyük firmalarına ihracat yapıyoruz. Örneğin bir mobilya camı fabrikamız tamamen IKEA’ya çalışıyor. Dünyadaki tüm IKEA mağazalarındaki cam ürünleri yapıyoruz. Talebe yetişemiyoruz. Çin’de iki firmadan, bir de bizden ürün alıyorlar. Ayrıca Avrupa’daki yapı marketlerin tamamına kapı ve pencere gibi çok yüksek miktarlarda bitmiş ürün yapıyoruz.”

Yüksek enerji fiyatlarına GES çözümü

Son dönemde tüm dünyanın en önemli probleminden biri haline gelen enerji fiyatlarını da değerlendiren Nebi Hatipoğlu, aylık elektrik faturalarının son 1 yılda 5,5 kat arttığının altını çizdi. Enerji faturalarını hafifletmek için Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımlarına ağırlık vereceklerini kaydeden Hatipoğlu, “Geçen yıl 11 megavat GES anlaşması yaptık. toplam elektriğimizin yüzde 25’ini karşılayacağız. Önümüzdeki dönemde 20 megavat daha yatırım yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.



