Europen'in halka arzına 671 milyon liralık talep

Halka arzı 2-3 Haziran’da gerçekleşen Europen'e 671 milyon liralık talep geldi. Halka arz edilen şirket paylarının yüzde 91'i yurt içi bireysel, yüzde 9'u yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtıldı. Garanti Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen birincil halka arz sürecinde Europen 548 milyon 925 bin TL'lik halka arz büyüklüğüne ulaşıldı.

Birincil halka arz 16,25 TL sabit fiyatla tamamlanırken, 73 bin 755 yatırımcı istediği miktarda lot sahibi oldu. 33 milyon 780 bin adet payın EUREN koduyla satışa çıktığı halka arzda, talepler arasında görüntülenen en yüksek dağıtım ise 50 bin adet oldu.

Europen, yarın gerçekleştirilecek gong töreninin ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

"Gelirler yeni yatırımlar ve iyileştirme alanlarında kullanılacak"

Konuya ilişkin bilgi veren Europen CEO’su Nebi Hatipoğlu, şirketin halka arzdan elde edilecek gelirinin yeni yatırımlar ve bilanço iyileştirme alanlarında kullanılacağını söyledi.

Hatipoğlu, "Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 35-40'ı yeni yatırımların finansmanında kullanılacak. Bu gelirler için 4 ana yatırım alanı bulunuyor. Bunlar; yatırımların finansmanı, yatırımlara ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi, mevcut faaliyetlere ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve kısa vadeli kredilerin kapatılması." ifadelerini kullandı.

Gelirlerin yüzde 15-25'inin yatırımlara ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacağını aktaran Hatipoğlu, yüzde 25-35'inin mevcut faaliyetlere ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, yüzde 5-15'inin de kısa vadeli kredilerin kapatılmasında değerlendirileceğini anlattı.

"Şirketin değeri 2,74 milyar TL olacak"

Europen'in net dönem kârının 2021'de önceki yıla göre yüzde 126,9 yükselişle 114,5 milyon liraya ulaştığını kaydeden Hatipoğlu, “Kâr marjı ise 2,7 puanlık artışla yüzde 10,9 oldu. Başarının altında; artan ihracat hacmi, artan üretim kapasitesi, bu sayede yakalamış olduğu ölçek ekonomisi ve üretimdeki verimlilik artışları yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin değerinin halka arz sonrası 2,74 milyar TL olacağını aktaran Hatipoğlu, gelirlerinin yüzde 85'inin döviz cinsinden olduğunu ve kur riski taşımadıklarını kaydetti.

Europen'in PVC ve cam işleme sektörlerinde faaliyet gösterdiğini ve üretimlerinin Eskişehir'deki tesislerde yapıldığını anımsatan Hatipoğlu, şu bilgileri verdi: “Satışlarda yaşanan sürdürülebilir büyüme trendi devam ediyor. 2021'in son çeyreğinde faaliyet gösterdiğimiz 4 ana alanda hedeflediğimiz satış rakamlarına ulaştık. Cam grupları satışı 237 milyon TL, kapı ve pencere grupları satışları 204 milyon TL, PVC profil grupları satışları 21 milyon TL ve diğer satışlar 9,5 milyon TL olarak gerçekleşti."

AB ve ABD'li alıcıların tedarik merkezlerini COVID-19 sonrası yakın coğrafyaya kaydırdığını belirten Hatipoğlu, gelen talepleri karşılamak adına yatırımlara hız vereceklerini aktardı.

Europen'in ağırlıklı Avrupa bölgesi olmak üzere 34 ülkeye ihracat yaptığını bildiren Hatipoğlu, 2020'de Türkiye’nin ilk 1.000 ihracatçısı sıralamasında 259. basamakta yer aldıklarını aktardı.



