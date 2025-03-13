Europower Enerji, 1,13 milyon dolarlık ihaleye imzayı attı

Europower Enerji, Uludağ EDAŞ tarafından düzenlenen 1,13 milyon dolar değerindeki ihaleyi kazandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Uludağ EDAŞ tarafından gerçekleştirilen UEDAŞ 25-060 ihale kayıt numaralı ‘'2025 Yılı Yatırım Malzemeleri Alımı (Trafo 2)'' konulu ihalede en uygun teklifi vererek 1. olmuştur. Kesinleşen ihale kararı UEDAŞ tarafından şirketimize iletilmiştir. İhale toplam bedeli 1.130.000 USD'dir. Güncel USD/TRL kur ile kesinleşen ihale bedeli 41.369.000 TL'dir" ifadelerine yer verildi.