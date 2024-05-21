Europower Enerji (EUPWR) 3,7 milyon dolarlık ihaleyi kazandı
Europower Enerji (EUPWR) şirketi, bugün girilen ihalenin kazanıldığını açıkladı. İhalenin bedeli ise 3,7 milyon dolar olarak açıklandı.
Haber Merkezi
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Europower Enerji (EUPWR), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama göndererek şirket tarafından kazanılan ihale hakkında bilgi verdi.
Açıklamada, Europower'ın Akedaş Elektrik Dağıtım'ın ihalesine katılarak en iyi teklifle birinci olduğu ifade edildi.
Buna göre şirketin ihaleden kazanacağı miktar 3 milyon 750 bin olarak açıklandı.