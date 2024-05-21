Europower Enerji (EUPWR) 3,7 milyon dolarlık ihaleyi kazandı

Europower Enerji (EUPWR), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama göndererek şirket tarafından kazanılan ihale hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, Europower'ın Akedaş Elektrik Dağıtım'ın ihalesine katılarak en iyi teklifle birinci olduğu ifade edildi.

Buna göre şirketin ihaleden kazanacağı miktar 3 milyon 750 bin olarak açıklandı.