Europower Enerji, güneş paneli üretecek

Başlıca yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinde en yüksek potansiyele sahip ülkelerden biri olan Türkiye’de yerli üretimin yaygınlaşmasıyla ev ve işyerlerinin düşük maliyetle kendi düzeneklerini kurarak elektrik enerjisi giderini sıfırlayacağı günler uzak değil.

Enerjide dünya devlerinin rakibi veya partneri olarak global bir aktör haline gelen Girişim Elektrik grubu, güneş enerjisi santrali yatırımlarına hız verirken, şimdi yerli güneş paneli üretimine de başlıyor. Girişim Elektrik ve bağlı ortaklığı Europower Enerji, güneş enerjisi alanında, dünyada tek bir grup içinde ana ürünlerin tümünü üreten tek bir firma konumuna geliyor.

Sıfır enerji gideri

Girişim Elektrik ve Europower Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Harmanlı, yapacakları yatırımla, üretilmeyen tek kalem olan invertörü hem büyük yatırımlara uygun hem de meskenler ve küçük işyerleri için üretir hale geleceklerini bildirdi.

“Sun Junior” adıyla hibrit ve on-grid invertör sistemleri üreteceklerini bildiren Harmanlı, şu bilgileri verdi:

“Bu ürünler yakın zamanda her evin, her işyerinin kullanması gereken ve enerji masraflarını sıfırlayabilecek yegâne bir ürün haline gelecektir. 2023’ün ilk yarısında kullanılmaya başlanabilecek Sun Junior uluslararası düzeyde ticari ürün haline geldi, çok ciddi taleple karşılaştı. 2023’te 3-50kW arasında çeşitleri bulunan Sun Junior anlaşmalar veya bayilik sistemi kuracak. Yeni yönetmeliklere göre her yeni yapılan bina yatırımında ihtiyacın yüzde 5’i kadar yenilenebilir enerji şartı ve 50 kw’a kadar da vergi muafiyeti bu olayları daha da hızlandıracak. Çok yüksek talep görecek. Dünyanın her yerinde ihtiyaç duyulan bir ürün olacak; buzdolabı, çamaşır makinesi gibi…”

Ankara’da panel fabrikası

Girişim Elektrik ve bağlı ortaklığı Europower Enerji ortaklığı ile Ankara’da güneş paneli fabrikası kurulacak. Başlangıçta yıllık 750 MW üretim kapasitesi ile devreye alınacak fabrikanın kurulumu, kapasitenin istenildiğinde 1.000 MW’a çıkarılabilmesine olanak sağlayacak şekilde yapılacak. Fabrikada seri üretimin en geç 2023’in ilk çeyreği itibarıyla başlaması planlanıyor. Şirket, bu yatırım kararını, enerji bedellerinde hızlı yükseliş ile Türkiye ve dünyada artan talep üzerine almış bulunuyor.

Kurulacak Güneş Paneli fabrikasının en önemli müşterileri arasında Sun Junior kullanıcıları yer alacak.

2023’te kullanılacak

Başta Avrupa olmak üzere elektriğin çok pahalı olduğu ülkeler ile Irak, Libya, Suriye gibi az üretildiği yerlerde talebin yüksek olduğunu belirten Harmanlı, “Depolama ile ilgili hem ev tipi mesken tipi batarya sistemleri, görünüşü estetik ev aksesuarı gibi batarya sistemleri ve endüstri sistemlerinin depolanması için gerekli olan büyük depolama sistemleri için çalışmalar devam ediyor. Büyük invertörler 2. çeyrekte yerli malı belgeli olarak sunulacak” dedi.

Harmanlı bu ürünü, kamu ihalelerinden “yerli malı” belgeli olarak sunacaklarını, çatılar için planlanan Endüstriyel çatılar 110-125 kW, Araziler için ise 250-350 kW gücünde invertörleri de uluslararası bir firmayla iş birliği yaparak geliştirmek istediklerini bildirdi.

Harmanlı’nın verdiği bilgiye göre araç şarj istasyonları da Girişim Elektrik grubunun ajandasında. 2020 yılından beri üretim portföyü içerisinde yer alan ADDMORE markası altında üretilen AC ve DC elektrikli şarj istasyonlarının ticarileşmesi için doğru zemin oluşmaya başladı, Şirket 2020 yılında bir Ar-ge çalışması olarak geliştirdiği ürünleri 2023 itibari ile seri imalata almayı ve ticarileştirmeyi hedefliyor.

Güneş enerjisi zenginlik

Güneş enerjisi, kurulum ve kullanım kolaylığı olmasının yanı sıra çevreyi kirletmemesi ve zararlı atık oluşturmaması gibi özelliklere sahip bir yenilenebilir enerji kaynağı.

Coğrafi konumu nedeniyle önemli bir güneş enerjisi potansiyeline sahip olan Türkiye’nin, Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2.741 saat ve ortalama yıllık toplam ışınım değeri 1.527,46 kWh/m2. Bu derece büyük bir yenilenebilir enerji kaynağının değerlendirilmesi, başta fosil kaynakların çevreye verdiği zararlardan kaçınmayı sağlayacak hem bu düzenekleri kullanan tüketicilerin giderini sıfırlayacak hem de ithalata ödenen yüklü fatura yüzünden büyüyen cari açığı azaltacak.