Europower (EUPWR) 200 milyon liralık ihaleyi kazandı

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama göndererek yeni ihale süreci hakkında bilgi verdi.

Buna göre Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'İTM-477 154KV YAYLAKÖY TM YAPIM İŞİ' ihalesi tamamlandı.

EUPWR, ihaleyi 200 milyon 455 bin 676 lirayla en uygun teklifi vererek kazandı.