Eurorepar, Türkiye'deki 100'üncü şubesini açtı

Stellantis’in araç bakım ve onarım hizmet ağı Eurorepar Car Service, Türkiye’de şubeleşme yatırımlarına devam ediyor. 100'üncü şubesini Best Garaj adı altında Trabzon'da açan marka, yurt geneline yayılmayı planlıyor.

100’üncü şubenin açılışı kapsamında açıklamalarda bulunan Stellantis Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın, “Eurorepar Car Service, bugün dünyada 28 ülkede ve 6 bine yakın noktada faaliyet gösteriyor. Türkiye'de ise 50 ilde yer alıyoruz ve hedefimiz Eurorepar Car Service'i tüm Türkiye'ye yaymak. Hizmet teşkilatımıza dahil olduğu için Best Garaj ailesine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.