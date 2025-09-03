Ev Tekstili, Dünya Kupası’nın perdesini açmak istiyor

Suudi Arabistan’ın 2034 Dünya Kupası ve 2030 Vizyon projeleri ile Dubai’nin 2040 Vizyonu kapsamında yakın dönemde inşa edilecek otel ve konutlar için Türk tekstil sektörüne büyük fırsatlar doğduğuna dikkat çeken Ocak, “Bu projelerde TETSİAD üyelerimizin daha fazla yer alması için çalışacağız” dedi.

HOMETEX markası dünyaya açılacak

HOMETEX markasını uluslararası arenaya taşıyacaklarını açıkladı. ABD, Afrika, Orta Doğu, Körfez ülkeleri özellikle Suudi Arabistan’da önemli bir iş potansiyelinin olduğunu kaydeden Ocak, “Buralarda mutlaka bizim bir izimizin olması gerekiyor.

Ticari hareketliliği sağlayacak bütün coğrafyalarda TETSİAD’ı daha aktif bir konuma taşıyacağız. Bu noktada HOMETEX markası ile 5 büyük ülkede düzenleyeceğimiz fuarlar, markalarımızın yerinde tanıtım yapmasını, doğrudan pazarlama imkânı bulmasını ve dünya pazarlarında daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacak.

Bu projeyi, ihracatı artırmanın yanında sektöre uzun vadede katkı sağlayacak bir adım olarak görüyoruz. Bu konuda detaylı bir çalışma gerçekleştirdik” dedi. Ocak ayrıca Ticaret Bakanlığı destekleri ile düzenleyecekleri milli katılım organizasyonları, sektörel ticaret heyetleri ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri ile ihracata ivme kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Ev tekstilinde ihracat kilogram değeri 10 doları aşacak

Ev tekstili sektörünün son dönemde ihracatta iyi bir aşama kaydettiğini belirten Ocak, “Denizli’mizin havlu ve bornozları, Bursa’mızın perde ve tülleri, İstanbul’un döşemelik kumaşları, Uşak’ın battaniyeleri, Gaziantep’in halıları bugün dünya pazarlarında aranan ürünlerdir.

Uluslararası otel zincirlerinden dünya devi spor kulüplerine kadar pek çok markanın tercihi Türk ürünleridir. Bu başarı, güçlü üretim kültürümüzün, nitelikli iş gücümüzün ve ihracat vizyonumuzun bir neticesidir” dedi. Sektörün kilogram başına ihracat birim değerinin 9,7 dolar seviyelerine ulaştığını, geçen yıl bu rakamın 8 dolar seviyelerine kadar gerilediğini hatırlatan Ocak, “Burada parite etkisi de var ancak ev tekstilinde Türkiye çok büyük bir aşama kaydetti. Kaliteli ve katma değerli ürünler yapıyoruz.

Bu birikimi daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Tasarım, desen, paketleme ve servis konusunda yeteneklerimizi geliştirdik. Bu kapsamda hedef ülkeler belirliyoruz. Yine iç piyasada çalışan çok fazla firmamız var. Türkiye çok büyük ve güçlü bir ülke. Önemli bir turizm ülkesi. İnşaat ve müteahhitlik işlerinde üst seviyede. Ülkemizin her yerinde yeniden inşa çalışmaları var. Ancak burada kontrat işlerini kaçırıyoruz, servis veremiyoruz. Yeni dönemde bu konuda çalışmalarımız olacak.

Ev tekstilinde yurt içindeki işleri dışarıya kaptırıyoruz. Son dönemde Antalya’daki otellerin ihalelerini Dubaili, Londralı firmalar alır oldu. Bu firmalara da aslında kumaşlarını biz veriyoruz. Yine bir bankanın tüm şubelerinin kontrat işlerini de İngiliz firma aldı. Buradaki yanmaz, solmaz kumaşların da üretimini biz yapıyoruz. Bu alandaki projeleri TETSİAD üyelerimize kazandırmak için çalışacağız” dedi.