Evcil Solar, 40 milyon dolarlık güneş enerjisi projesi hedefliyor

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) verilere göre, 2021 yılı şubat ayı itibarıyla güneş enerjisinin, üretilen toplam elektrik enerjisi içindeki payı yüzde 3,39; kurulu gücün toplam elektrik enerjisi içindeki payı ise yüzde 7,03 olarak gerçekleşti. Ayrıca veriler, 2021 şubat ayında üretilen enerjinin toplam elektrik enerjisi içindeki payının 2020’nin aynı ayına oranla yüzde 2,44’ten yüzde 4,09’a yükseldiğini ortaya koydu. Bu kapsamda, 2020 yılında güneş enerjisine 3 milyon euro'luk yatırım yapan Evcil Solar, bu yıl içinde 40 milyon dolarlık güneş enerjisi projesi hedefliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre ise, güneş enerjisinin 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarında yüzde 7,6’lık oran ile en hızlı büyümeye sahip enerji kaynağı olacağı öngörülüyor.

Türkiye’de, enerji ithalatı için 2018’de 43 milyar dolar, 2019’da 41,1 milyar dolar ödenirken, 2020’de enerji ithalatı faturası 30 milyar doların altına düştü. Ayrıca, son 2 yılda 262 milyar kWh mertebesindeki yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminde yaklaşık 12 milyar dolarlık enerji ithalatının önüne geçildi.

"Güneş sistemlerinin her yere kurulabilme şansı var"

Güneş enerjisine yatırım yapmanın hem kârlı hem de Türkiye’nin enerji politikaları için çok önemli olduğunu söyleyen Evcil Solar Enerji Genel Müdürü Mustafa Evcil, güneş enerjisinin sınırsız ve tükenmeyen bir enerji türü olduğunu, yenilenebilir enerji kaynakları içinde de en düşük işletme maliyeti olması sebebiyle en büyük potansiyele sahip kaynak olduğunu vurguladı.

Güneş enerjisinin kullanım alanları arasında doğrudan elektrik üretiminin olduğunu aktaran Evcil, "Türkiye’nin coğrafi koşulları dikkate alındığında diğer santrallerden farklı olarak güneş sistemlerinin küçük ya da büyük kapasiteler olarak her yere kurulabilme şansı var. Firmalarınızın çatısı, yüzde 100 elektrik tasarrufunun yanında sizlere ek kazanç da sağlayabilir. Bir başka deyişle, firma hem elektrik faturası ödemiyor hem de nakit akışı sağlıyor. Finansman tarafında ise leasing firmaları ve bankalar, firmanın durumuna göre bütçeye öz sermaye ve kredi sağlayabiliyor. Biz de, bu sistemi bankalar aracılığıyla her firmaya yüzde 100 leasing sağlayacak bir modele getirdik. Yani müşterinin cebinden hiç para çıkmadan, biz ekstra olarak firmanın çatısına güneş enerjisi sistemini yapabiliyoruz. Günümüzde enerjide bağımsızlık ekonomik bağımsızlık için en önemli adımdır.” şeklinde konuştu.