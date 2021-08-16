Evde film ve oyun keyfine projeksiyon desteği

Son zamanlarda evde daha fazla vakit geçirdiği için oyun ve film deneyimi konusunda beklentileri artan kullanıcılar için projeksiyonlar ciddi bir alternatif sunuyor. Acer, P5530i DLP projeksiyon modeliyle kullanıcılara net ve derinlik etkisi veren görüntüler elde etme imkanı sunuyor. Projeksiyon, 3 boyutlu gözlüklerle de kullanılabiliyor.



Yansıtılan görüntünün her bir karesini analiz ederek 20.000:1'e ulaşan çarpıcı dinamik kontrast oranı sağlayan projeksiyon, ColorBoost 3D teknolojisi ile uzun süreli kullanımlarda bile hem 2D hem 3D olarak canlı ve gerçekçi görüntüler sunuyor. Acer LumiSense ve ColorSafe II teknolojileri de bulunan cihaz, uzun süre projeksiyon karşısında vakit geçirenlerin göz yorgunluğunu önlemek için zararlı mavi ışıkları filtreliyor.