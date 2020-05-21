Evde yaşam banyo mobilyasını olumlu etkiledi

21 Mayıs 2020

ORKA Banyo, banyo mobilyaları konusunda 28 yıldır faaliyet yürütüyor. Kuruluşundan bu yana bulunduğu Düzce’deki tesislerinde 22 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikasında üretim yapan şirket, 240 kişiye istihdam sağlıyor.

ORKA Banyo Genel Müdürü Nalan Yılmaz, Ocak, Şubat ve Mart aylarında gelen talepleri değerlendirdiklerini ve yoğun bir çalışma ortamı içinde çalıştıklarını söyleyerek, “Bir haftalık bir ara sonrası Nisan ayında tüm önlemlerimizi alarak ve kısmi çalışma düzenine geçerek tekrar üretime başladık” dedi.

Önceliklerinin fabrikada hazır bekleyen ürünlerin satışı için aksiyon alınması olduğunu dile getiren Yılmaz, “Salgın döneminde insanların evde fazla vakit geçirmesinin ve yaşam alanlarını güzelleştirmeye yönelmesinin sektöre etkisini görüyoruz. Satışları desteklemek adına biz de kampanya hazırlıklarımızı tamamladık ve harekete geçtik” dedi.

Nalan Yılmaz, ORKA Banyo olarak, seçili ürünlerinde 31 Ağustos tarihine kadar yüzde 40’a varan indirim kampanyasını başlattıklarını dile getirdi. Yılmaz, düzenledikleri kampanyalarla evinde yenilik yapmak isteyenlere destek olmayı amaçladıklarını kaydetti.

ORKA Banyo, kuruluş yılından itibaren üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği Düzce’deki 22.000 m2 üretim tesisinde 240 kişiye istihdam sağlıyor. Yıllık ortalama 600 bin modül banyo mobilyası üretimi gerçekleştiren ORKA Banyo, Türkiye’de 79 ilde 470’den fazla satış noktası ile tüketicisiyle buluşuyor. ORKA, ağırlıklı Avrupa olmak üzere 70’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.