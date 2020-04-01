Evden çalışma imkanı sağlayan yazılımını ücretsiz kullanıma açtı

01 Nisan 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (ULUTEK) faaliyet gösteren ve genç mühendisler tarafından kurulan Makrogem Bilişim Teknolojileri AŞ. geliştirdiği bulut tabanlı iş takibi ve proje yönetim yazılımı ile evden çalışan firmalara kolaylık sağlıyor. Proskop adını verdikleri bu yazılım ile ofise veya herhangi bir mekâna bağlı kalmadan iş süreçlerinin daha etkili bir şekilde yönetilmesi ve saklanması imkanı sunduklarını anlatan Makrogem Bilişim Teknolojileri AŞ. Kurucu Üyesi M. Safa Orakçı, yazılımı yaklaşık 10 kişiden oluşan ekiple 12 aylık Ar-Ge faaliyeti sonucu geliştirdiklerini söyledi. Orakçı, “Birçok firma proje bazlı çalışmaktadır. Her proje bütçe, zaman ve iş gücü açısından takip gerektirir. Geleneksel düzende bu takipler uzun toplantılar, ortak çalışma alanları, karmaşık gözlemler ve bütün bunların getirdiği maliyet yüküyle yapılıyor. Geliştirdiğimiz ürün bulut tabanlı iş/proje yönetim yazılımıdır” dedi. Yazılımın kullanımının kolaylığından da bahseden Orakçı, yapılan araştırmaların esnek çalışmanın verimliliği arttırdığı sonucunu ortaya koyduğunu, buradan yola çıkarak kısa vadede Proskop gibi uzaktan çalışma imkânı sunan yönetim yazılımlarının her kurumun olmazsa olmazı haline geleceğini ifade etti.

Firmalar uzaktan çalışmaya hazırlıksız yakalandı

Firmanın Yazılım Direktörü Sezgin Kaymak da, ürün hakkında detaylı bilgiler vererek, şunları kaydetti: “Sosyal izolasyonun hayati önem taşıdığı bu zor dönemde evden işyerlerine gitmeden çalışabilmek önemli bir ihtiyaç haline geldi. Dünyada birçok firma uzaktan çalışma noktasında hazırlıksız yakalandı ve süreci doğru yönetemeyenler çok kısa sürede binlerce dolar zarar etti. Proskop gibi bulut tabanlı, masaüstü ve mobil ortam gözetmeksizin çalışabilen iş takibi ve proje yönetim yazılımlarının önemi ortaya çıktı. Bu zor günlerde bizim de bir katkımız olmalı düşüncesiyle sistemimizi ücretsiz olarak erişime açma kararı aldık. İsteklilerin proskop.co web adresine girerek anketimize katılmaları yeterli olacaktır.”