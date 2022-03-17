Evden ek gelir elde etmenin 5 yolu

Bugünün dijitalleşen dünyasında yaratıcı fikirlerin, akıllıca atılan adımların yön verdiği online ek gelir yöntemleri birikim sahiplerine yeni kulvarlar açıyor. Hangi meslekten olursanız olun, bir yandan işinizi sürdürürken diğer yandan bu yöntemlerden faydalanarak oturduğunuz yerden aylık bilançonuzun hacmini genişletebilirsiniz. Üstelik bunun için bir şirkete bağlı olmanıza dolayısıyla ofise gitmenize de gerek yok! Yaratıcı fikirlerinizi ve deneyimlerinizi yeteneğinizle harmanlayarak evinizden bile çıkmadan yeni ek gelir kapılarını aralayabilirsiniz. Evde oturarak el gelir elde etmek isteyenlerin en çok tercih ettiği 5 kolay yöntemi sizin için araştırdık.

Fotoğraf ve videolarınızı ek gelire dönüştürün

Teknolojinin gelişimiyle birlikte video kameralar ve fotoğraf makineleri de cebimize girdi. Gündelik hayatımızda neredeyse birer kameraman ve fotoğrafçı kadar donanımlı hale geldik. Akıllı cep telefonlarımıza indirdiğimiz farklı uygulamalarla kendi montaj stüdyomuzu kurup video ve fotoğraf çekimlerimizi düzenleyebiliyor, profesyonellere dudak ısırtan sonuçlar elde edebiliyoruz. Hal böyle olunca, stok fotoğrafçılığı ve stok video üretimi de profesyonellerin tekelinden çıktı. Instagram, YouTube gibi platformlarda yükselen yeni nesil yayıncılık hem kaliteli hem de telif hakkı sorunu yaratmayacak türden görsel içeriklere olan ihtiyacı artırdı. Video, fotoğraf, müzik içeriklerini tek adreste buluşturan stok içerik platformları bu ihtiyaca cevap veriyor. Dünyanın her noktasından içerik geliştiriciler bu platformlarda oluşturdukları hesaplar üzerinden ürettiği ürünleri satışa sunarak ek gelirlerini artırabiliyor.

Dijital içerik üretin

Gelişen teknoloji iletişimin enstrümanlarını da dijitalleştirirken, iş hayatına yeni meslekler kazandırdı. Sosyal medya yöneticisi de bunlardan biri. Hızın zamanla yarıştığı sosyal medya yönetiminde markaların ve şirketlerin iletişim hedeflerini merkeze alan doğru içerik yönetiminin önemi hayli büyük. Bu noktada geliştirilen içerikler, markaların ve şirketlerin sesini hızla hedef kitlelerine duyurmalarını ve yeni kitlelere ulaşmalarını olanaklı kılıyor. Yaratıcı ve özgün içerikler markaların ve şirketlerin gözünden kaçmıyor. Yurt dışındaki kaynaklardan faydalanarak araştırma odaklı içerik geliştirenler, hedefi 12’den vurabiliyor. Geliştireceğiniz blog siteniz ya da sosyal medya hesaplarınız üzerinden içeriklerinizin tanıtımını yaparak kısa sürede şirketlerin ve markaların radarına girebilir, ek gelirlerinizi artırabilirsiniz.

Melek yatırımcılara ulaşın

Gelişen teknolojinin olağanüstü gücü, yaratıcı fikirleri de ek kazanca dönüştürüyor. Farklı alanların dinamiklerine uygun olarak geliştirilen özgün fikirler, kaynak zenginliğine yelken açabiliyor. Bu noktada sizin de fark yaratacağına inandığınız bir fikriniz varsa, bu fikrin olgunlaşması için gerekli kaynağı melek yatırımcılardan temin edebilirsiniz. Fikirlerin hayata geçirilmesi için gerekli kriterleri yerine getirirseniz melek yatırımcıların radarına girebilirsiniz. Araştırmaya, istatistiksel verilere ve sağlam öngörülere ve ayağı yere sağlam basan stratejilerine dayalı fikirler, melek yatırımcıların en önemli kriterleri arasında yer alıyor. Melek yatırımcılar, iş fikrine finansal kaynak sağlamak isteyenler için kılavuz görevi görüyor. Bu yatımcılar ile fikir sahiplerini tek adreste buluşturan platformlar üzerinden melek yatırımcı arayışına girebilir, iş fikirlerinizi ek kazanca dönüştürmenin ilk adımını atabilirsiniz.

Özel ders verin

Bugün hangi işi yapıyorsanız yapın, uzmanlaştığınız herhangi bir konuda vereceğiniz online derslerle ek gelir elde edebilirsiniz. Her türlü yeteneğiniz üzerinden online kurslar ya da web seminerleri düzenleyerek kendinize yeni ek işler edinebilirsiniz. Udemy, Skillshare gibi platformlara üye olarak gerçekleştireceğiniz online kurslar ile hedef kitlenizi genişleterek ek kazançlarınızın değerini artırabilirsiniz. Süperprof, Armut gibi platformlarda kendi kimliğinizi oluşturarak potansiyel öğrenci kitlesiyle buluşabilir, öğrencilerin yaptığı yorumlar üzerinden başarı yıldızları elde ederek daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz. Matematik ve fizik gibi öğrencileri en çok zorlayan konular ya da yabancı dilde vereceğiniz eğitimlerle birikiminizi artırırken kişisel zevkleriniz ve hobilerinizi de ek kazanca dönüştürebilirsiniz. Piyano, gitar gibi müzik aletlerinin eğitiminden güzel konuşma, hızlı okuma yöntemlerine, geri dönüşüm ile evlerin yeniden dekore edilmesine, evdeki eski eşyaların yenilenmesine kadar oldukça geniş alanlarda sunacağınız kılavuz niteliğindeki bilgilerle birikimlerinizi geleceğe taşıyabilirsiniz.

Online ticaret platformlarında yerinizi alın

Birikim sahiplerine ticari bir kimlik kazandıran online ticaret platformları, birikimlerin artırılmasına yönelik yol haritası sunuyor. Bu platformların çok sayıda farklı finansal enstrümanı tek adreste buluşturan yönü, birikim sahiplerini uzun ve kısa vadeli hedeflerine ulaştırıyor. Birikim sahiplerinin ek gelir arayışlarına cevap vererek ekosistemde farklı kimlikler elde etmelerinin kapılarını aralayan online ticaret platformu Binomo, birikimlerini en doğru şekilde yönetmek ve artırmak isteyenleri bir araya getiriyor. Türkiye dahil 133 ülkede hizmet veren Binomo, ekosisteme dahil olmak isteyenlere ve bu konuda deneyim sahibi olanlara hedef odaklı bir yol haritası sunuyor. Birikim sahipleriyle çözüm ortaklığı kuran yaklaşımı ve birikimleri artırmayı sağlayan dinamikleriyle farklı bir yaklaşım arayanlara hitap ediyor. Finansal enstrümanların belirli vadedeki fiyat hareketlerini tahmin etmeye dayanan Binomo, birikimlerini artırmak isteyen herkesi 70'ten fazla varlıkla tanıştırıyor. Online ticaret platformu Binomo'nun mobil uygulamasını App Store veya Google Play'den indirebilir, eğitici video serisiyle finansal okuryazar olarak birikimlerinizi geleceğe taşıyabilirsiniz! Ticaret her zaman risk barındırır ve her işlemde ek gelir etmeniz mümkün değildir. Bunu bilerek işlem yapmak, birikim sahiplerinin risklerle ilgili haberdar olmasını da sağlayacaktır.

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