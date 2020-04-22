Eve servis pide aboneliği

22 Nisan 2020

İstanbul'da şubeleri olan fırıncı Panista, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayı için pide aboneliğine başladı. Bu abonelik sistemini sadece eve servise özel ve telefon kaydıyla sunan Panista, Evine en yakın Panista şubesini arayarak en az 2 pide için abone olan müşterilerine, her gün saat 13.00 – 17.00 arasında pide servisi yapılıyor.

Panista’nın İstanbul’da Akatlar, Ataşehir, Beykent, Beykoz, Gayrettepe, Göktürk, Göztepe, Kızıltoprak, Levent, Ümraniye semtlerinde olmak üzere 10 şubesi bulunuyor.