EVEARA’dan dünya devlerine müzik yazılımı hizmeti

Hızla gelişen teknoloji ve pandemiyle birlikte müzik dinleme ve sanatçıya müziğini yayınlama imkanı sunan dijital platformların sayısı her geçen gün artıyor. Bugün Amazon, Apple, Avid, Digicel, Dolby, Jio, Line, Meta, Sony, SoundCloud, Spotify, Tencent, Yandex gibi dünyanın en büyük müzik yayın markalarının altyapısını ise Torosların bir dağ köyü olan Beycik’te yaşayan girişimci Levent Karahan’ın kurduğu EVEARA yapıyor.

1999’da dijital müzik dağıtımının yeni başladığı ve Apple iTunes ve Spotify’ın henüz var olmadığı dönemde şirketlerin kendi markaları altında müziklerini indirebilip işlemlerini sağlayan ilk arayüz çözümünü sunan dijital müzik dağıtım şirketi YOOM’u kuran girişimci Levent Karahan’ın kurduğu EVEARA sistemini bugün dünyada 100 bin kişi kullanıyor.

EVEARA; Avid ve Line gibi dünya genelindeki birçok markaya dağıtım, müzik tanımlama, parmak izi, analiz, pazarlama araçları, raporlama, ödeme ve destek dahil olmak üzere modern B2B, SaaS ve White Label çözümü sağlıyor.

Hedef, 2026’da 5 milyon kullanıcıya ulaşmak

Bugün Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya dahil 70 şirket ile B2B (işletmeden işletmeye) iş birliklerinin bulunduğunu açıklayan EVEARA kurucusu Levent Karahan, 100 binden fazla sanatçının bu çözümü kullandığını aktardı. Karahan, 2026 yılında binden fazla B2B partner işbirliğiyle 5 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Dijital müzik dağıtım sektörünün şu an dünyada 28 milyar dolar büyüklüğünde bir hacme sahip olduğunu ve 2026'da bu oranın 38 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini dile getiren Karahan, Türkiye'nin dünya müzik sektörü içinde 37’nci sırada ve pazar büyüklüğünün 55,4 milyon dolar olduğunu söyledi. Büyüme hızının ise yüzde 52,1 olduğunu belirten Karahan, kendin yap dijital müzik dağıtım sektörün yıllık yüzde 40 büyüdüğüne dikkat çekti.

Türkiye olarak müzik yazılımı piyasasında henüz istenilen seviyelere ulaşılamadığına işaret eden Karahan, “Genç yazılımcılar desteklenerek Türkiye’den de global markaların çıkması teşvik edilebilir. EVEARA olarak NFT ve Metaverse dünyasına giriş için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz.” dedi. Karahan, EVEARA olarak ileride blockchain, audiobook, video ve postcast dağıtımı yapabilme üzerine de çalıştıklarını açıkladı.