“evesöyle.com”, semt esnafını dijitale taşıdı

Esra ÖZARFAT

BURSA - Eralp Grup bünyesindeki Eralp Yazılım, “Her şeyi eve söyle” sloganıyla yola çıktığı “evesöyle.com” uygulamasıyla pilot bölge olarak seçtiği İzmir’de hizmet vermeye başladı. Eralp Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mervenur Eralp, merkezi İzmir’de bulunan Eralp Yazılım bünyesinde geliştirdikleri “evesöyle.com” uygulamasıyla geniş kapsamlı bir hizmet sunmayı hedeflediklerini söyledi. Eralp, “evesöyle.com uygulamasıyla çok kapsamlı bir uygulamaya imza attık. Sadece yeme içme ile sınırlı olmayan, kasap, manav, veteriner, kuru temizleme, tesisat, temizlik gibi hizmetler de bünyemizde yer alıyor. Bu kapsamda bir evin veya işletmenin ihtiyacı olan tüm hizmetleri geniş firma portföyü ve yazılım alt yapısıyla sunulabiliyoruz” dedi. evesöyle.com uygulaması kapsamında butik ve özel ürünler yapan işletme ve girişimcilere de destek olduklarını belirten Mervenur Eralp, farklı birçok siteden yapılabilecek ürün ve hizmet alımını tek adreste topladıklarını vurguladı. Eralp, “Türkiye’de bu alandaki yazılımlar arasında en iyi yazılımdan birini oluşturduk. 6 ay önce sahada denemelere başladık ve sahadan çok iyi geri dönüşler alarak ilerliyoruz. Önemli firmalarla anlaşmalar yaptık. İlk etapta firmalar arasında hizmet aracılığı yapıyoruz. Bir semtin en kaliteli iş yapan esnaf ve firmalarıyla anlaşma yapıyoruz. Yılsonuna kadar büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye geneline yayılacağız” diye konuştu. Mervenur Eralp, evesöyle.com uygulamasını yurt dışında ilk olarak Almanya’da hayata geçireceklerini aktardı.

Arya Trading genel kullanıma açılacak

Eralp Yazılım olarak İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’nde yazılım ve otomasyon konusunda yatırım desteği alan ikinci firma olduklarını vurgulayan Mervenur Eralp, “Yeşilköy’deki İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi, yazılım ve teknoloji üssümüz olacak. Yurt dışı projelerin tamamını ve lisanslamaları buradan yürüteceğiz” diye konuştu. Yine Almanya’da farklı dijital uygulamalarla ilgili de bazı işbirlikleri yapacaklarını kaydeden Eralp, ayrıca yatırımcılara yön veren, 30 bine yakın yapay zekanın çalıştığı, geçmişe yönelik 10 yıllık parite ve borsa analizlerinin yapıldığı Arya Trading uygulamasının da yakında genel kullanıma açılacağını dile getirdi.