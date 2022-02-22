Evidea, 15 yeni mağaza açacak gittiği il sayısını 20’ye çıkaracak

Necla DALAN

İki genç girişimci tarafından 2008 yılında e-ticaret sitesi olarak kurulan Evidea, 2011 yılında yabancı yatırım alarak büyümeye başladı. Ev yaşam kateegorisinde bilinen bir markaya dönüşen Evidea’nın yabancı ortakları, 2019 yılında hisselerini Topbaş Ailesi’ne sattı. BİM, Ebebek ve Avansas gibi yatırımları olan Topbaş Ailesi’nin hisseleri almasından sonra Evidea mağaza zinciriyle de müşterileriyle buluşma kararı aldı. 2021 yılını 30 mağazayla kapatan, şu anda 31 mağazası olan Evidea, 2025 yılına kadar 110 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

Evidea Genel Müdürü Kazım Mavuş, bu yıl 15 yeni mağaza açacaklarını belirterek, “Pandemi süreci bize genişleme anlamında fırsat yarattı. Kiralama ve yeni mağaza açma sürecini iyi yönettik. Yatırımlarımıza devam ettik. Yazlık bölgelerde 3-4 yılda alacağımız mesafeyi çok daha kısa sürede aldık. Şu anda e-ticaret sitemiz dışında 13 ilde mağazalarımızla müşterilerimize ulaşıyoruz. Bu yıl 7 yeni ilde daha mağaza açacağız. Bu yıl bir diğer hedefimiz ciroda yüzde 170 büyüme sağlamak. Türkiye’de yolumuz çok uzun, daha gidecek çok yerimiz var. 2025 yılında 110 mağazaya ulaşmayı planlıyoruz” diye konuştu.

İtalya ve İngiltere’de keşif yaptılar

700’e yakın kişinin istihdam edildiği Evidea’nın mağazalarında mutfaktan ev tekstiline 8 farklı kategoride 6 bin 500 çeşit ürün sunduğunu kaydeden Kazım Mavuş, şöyle devam etti: “2019’de şirkette hisse yapısı değiştikten sonra Evidea’da yeniden bir yapılanmaya gidildi. Şirketin sahipleri mimarlarla birlikte İtalya ve İngiltere’ye ziyaretler yaptı, oradaki konseptleri inceledi. Bu seyahatlerdeki tespitlerinin üzerine perakendedeki tecrübelerini eklediler. Kadın odaklı mağaza ve ürün kararı alındı. Mimari konsept hazırlanırken yüzlerce kadınla görüşüldü, anketler yapıldı. Maliyet odaklı, makul fiyatlı bir konsept olmasına dikkat edildi. Sonuçta bugün Evidea, evi için alışveriş yapmak ve evine değer katmak isteyenlere; kaliteli, trend ve kurulumu ustalık gerektirmeyen ürünleri makul fiyatlarla sunan, müşteri deneyimine önem veren, bulunduğu pazarı takip eden, yeni trendlere öncülük edip ilham veren bir e-ticaret sitesi ve mağazalar zinciri haline geldi. Evidea’nın ürün yelpazesi, pazardaki trendlere ve müşterilerin alışveriş tercihlerine göre belirleniyor.”

Alışveriş merkezlerinde trafik çeken bir marka haline geldiklerini de kaydeden Kazım Mavuş, “Mağazalarımız 1,500 metrekarelik ferah bir alana sahip. Hiçbirinde köşeli raf yoktur, her şey oval çizgilere sahip. 6 bin 500 ürünlük portföyümüz sürekli yenileniyor. Yeni mağazalarımızın çoğu da yine alışveriş merkezlerinde konumlandırılacak. Biz girdiğimiz alışveriş merkezlerine yeni kategoriler de sokuyoruz” dedi.

E-ticaret sitesinin cirodaki payı yüzde 12’yi buldu

Kazım Mavuş, e-ticaret sitesinin toplam cirolarında yüzde 12 paya sahip olduğunu söyledi. E-ticaret sitesi ile mağazalarında aynı fiyatlarla müşterilerine ulaştıklarını ifade eden Mavuş, sözlerine şöyle devam etti: “Evidea’da daima uygun fiyat ilkesi vardır. Kampanyalar yaparız ama en uygun fiyatı en başta koyarız. 8 ürün kategorisinde hem markalı ürün hem de kendi markalarımızın ürünlerini sunuyoruz.”