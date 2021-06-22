Evidea, yıl sonunda 30 mağazaya ulaşmayı hedefliyor

Mutfak, ev tekstili, ev dekorasyon, tamamlayıcı mobilya, aydınlatma, banyo, elektrikli ev aletleri, ev ve yaşam olmak üzere toplam 8 ana kategoride geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Evidea, mağaza yatırımlarına devam ediyor.

Çoğunluğu alışveriş merkezlerinde yer alacak ve yaklaşık bin 500 metrekare büyüklüğündeki mağazalarda tüketicileriyle buluşmayı planlayan marka, haziran ayında 3 mağaza birden açtı. Sakarya Cadde 54 AVM, 41Burda AVM ve Viaport Asia Outlet açılışlarıyla toplam 21 mağazaya ulaşan Evidea, yıl sonuna kadar 30 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

Evidea Genel Müdürü Kazım Mavuş, ‘Evidea, 10 yıl önce e-ticaret platformuolarak başlayan yolculuğunu, 2019’dan bu yana mağazalaşma süreciyle devamettiriyor. Bu güçlü büyüme arzumuzu, 5 yıl içinde 110 mağazaya ulaşma hedefiyleifade ediyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 21 mağazamız müşterilerimize hizmetveriyor. Pandemiye rağmen yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Tam kapanmanın ardından haziran ayında 3 mağaza birden açarak yeni iller ve yeni müşterilerle buluştuk. Bunun yanı sıra dijital yatırımlarımıza da devamediyoruz.” dedi.