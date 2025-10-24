Evinoks, Host Milano 2025’te modüler servis sistemiyle dikkat çekti

Türkiye merkezli endüstriyel mutfak ekipmanları üreticisi Evinoks, İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Host Milano 2025 Fuarı’na katıldı. Firma, fuarda modüler yapıya sahip Chef Buffet sistemini tanıtarak ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Evinoks yetkilileri, Chef Buffet’in pişirme, soğutma, sunum ve servis süreçlerini tek bir platformda buluşturan modüler yapısıyla profesyonel mutfaklara büyük avantaj sağladığını belirtti. Taşınabilir ve demonte yapısı sayesinde ürün, farklı mekanlarda kolayca kurulabiliyor ve lojistik anlamda işletmelere esneklik kazandırıyor.

Filtreleme ünitesi ve kolay temizlik özelliği

Sistemin önemli özelliklerinden biri de aktif hava filtreleme ünitesi. Bu ünite, pişirme sırasında oluşan duman ve kokuları filtreleyerek özellikle kapalı alanlarda kullanım konforunu artırıyor. Ayrıca Chef Buffet’in kolay temizlenebilir yüzeylere sahip olması, bakım süreçlerinde işletmelere zaman ve maliyet avantajı sunuyor.

Fuarda Evinoks standını ziyaret eden Electrolux ekibi, Chef Buffet sistemi hakkında detaylı bilgi aldı. Görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, bu temasın Evinoks’un uluslararası pazarda iş birliği fırsatlarını artırması bekleniyor.

Evinoks, fuar katılımı sayesinde sektördeki teknolojik yenilikleri yakından takip ederek tasarım ve üretim süreçlerine entegre etmeyi hedefliyor. Firma, küresel rekabette güçlü kalmak için bu tür platformları stratejik önemde görüyor.