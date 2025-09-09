Evler küçülüyor ekranlar büyüyor
Aile yapısında yaşanan değişim, ihtiyaçların farklılaşması, inşaat sektöründe yıllar içinde gelen büyümenin getirdiği yeni alışkanlıklar hem elektronik hem de beyaz eşya sektörünün yıllar içinde dönüşümünü getirdi. Bugünün tüketicisi ‘uçlara’ yöneliyor.
Ece CEYHUN
Aile yapısında dönüşüm, tek ebeveynler, çalışanlar derken tüketiciler olarak ihtiyaçlarımız da değişti alışveriş alışkanlıklarımızda. Bugün her haneden birini tek ebeveynli aileler oluşturuyor. Artık ‘erişilebilir lüks’ ve ‘akıllı değer’ olarak özetlenen iki kavramla hareket ediyoruz.
Artık tüketici ödeme gücünden bağımsız, “Benim verdiğim paraya değer mi?” sorgulamasını daha çok yapıyor. Daha çok ‘premium’ özellik peşinde koşuyor. Aldığımız ürünün hem kaliteli hem de verimi yüksek ürünler olmasını istiyoruz. Evler küçülüyor ama ekranlar büyüyor, buzdolabında ise orta segment daralıyor. Yani televizyonda alışkanlıklarımız daha büyük ekranlara yönelirken buzdolabında ya en büyüklerin peşinde koşuyoruz ya da daha küçük modelleri tercih ediyoruz.
IFA fuarı sonrasında tüketici alışkanlıkları ve yeni ürünler hakkında bilgi veren Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, ürün segmentlerinde tüketicinin uçlara yöneldiğini belirtirken, “720 litre, 640 litre gibi en büyük buzdolaplarını satıyoruz ya da retro ürünlerdeki gibi 350 litre. Tüketici daha az haneye hitap eden, daha küçük ihtiyaçları karşılayacak ürünlere doğru kayıyor. Mesela çamaşır makineleri 14 kiloya kadar gidiyor ama dönüyoruz bakıyoruz, hâlâ 7 kilo, 8 kiloda da ciddi bir talep var. İhtiyacı varsa büyük alıyor, “Buna ihtiyacım yok” dediği anda da daha küçük bir segmente gidiyor. O yüzden arada böyle bir boşluk oluşmaya başlıyor” dedi.
Daha çok kullanıyor daha hızlı değişiyoruz
Uylukçuoğlu şöyle devam etti: “Fakat bir diğer eksende de tabii ki o ekonomik geçişkenlikte çok uçta yaşadığımız, çok daha baz ihtiyacı olan haneler de var. Orada ‘low brand eğilimi’ görüyoruz ki bu Avrupa’da da böyle.”
Uylukçuoğlu ile konuşurken tüketicinin değişim süresi ve ihtiyacını sorduğumuzda ise beyaz eşya da 10 yılı geçen değişim sürelerinin 7 yıla televizyonda ise 5 yıla geldiği bilgisini paylaşarak burada da değişen yaşam tarzının etkisini şöyle anlattı: “Her gün evlerde çamaşır makinesi çalışıyor. Artık iş sizin kaç yıl kullandığınızla değil; o yaşam döngüsünü, ürünün yaşam döngüsünü kaç kere çalıştırdığınızla ilgili.
Biz eskiden hesaplama yapardık: Bir çamaşır makinesi evde haftada maksimum 4 kere kullanılırdı. Şimdi bugün bizim akıllı yaşam uygulamasından gördüğümüz veriye göre haftada yaklaşık 6 gün çamaşır makinesi ‘non-stop’ çalışıyor. 7’nci güne doğru gidiyor. Aslında ömrü daha uzun ama kullanım döngüsü artıyor. Bu arada tüketiciler bir noktada da gerçekten sıkılıyorlar ve değiştirmek istiyorlar.”
Eskiden tek süpürge kullanırdık şimdi 4 oldu
Küçük ev aletlerinde pazardaki dinamikleri, online satış etkisini sorduğumuzda da Uylukçuoğlu, “Türkiye’de küçük ev aletleri pazarının yüzde 50’si online’dan geçiyor. Bu çoğu Avrupa ülkesinden bile fazla, yüksek bir oran. Bu bizi etkilemiyor çünkü, bizim eskiden satışlarımız içerisindeki hacim etkisi çok küçüktü. Biz o alanda büyüyoruz. Dolayısıyla bizim kendi içimizdeki satış oranı da büyüyor.
Bir de bu etkiyle birlikte pazar büyüyor. Geçen gün sosyal medyada bir video izledim. Normal süpürge, robot süpürge, el tipi süpürge, şarjlı süpürgesini yan yana koymuş. Eskiden bir süpürge vardı şimdi 4. Tüketici sürekli tüketme eğiliminde. Pazar büyüyor. Siz de o büyüyen pazarda pay alıyorsunuz. O yüzden de bize bir küçülme etkisi gibi değil, aksine büyüme etkisi olarak yansıyor. Ama kanal yapısına baktığınızda küçük ev aletlerinde kanal yapısı Türkiye’de farklı” değerlendirmesini yaptı.
Yerli imkânlarla nanokristal bazlı TV ve ekran üretilecek
Vestel, Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’nda görüntü ve ses ürün grubunda öne çıkan yeniliklerini tanıttı. Transparan OLED’ten güneş enerjili TV’ye, modüler ses çözümlerinden E-Ink ekranlara ve taşınabilir TV’ye kadar pek çok farklı ürün tüketicilerin beğenisine sunuldu. Vestel, girişim yatırımlarına verdiği destekle teknoloji alanında fark yaratmaya devam ediyor.
Vestel Ventures portföyünde yer alan Türk nanoteknoloji girişimlerinden Nanome ile yürütülen stratejik iş birliği kapsamında, ekran ve görüntüleme teknolojilerinde yeni bir işbirliğine imza atıldı. Dünyada sınırlı sayıda üreticinin gerçekleştirebildiği Quantum Dot (QD) nanokristallerin sentezlenmesi, QD optik film üretimi ve ekranlarda seri üretimde kullanımı tamamlandı. İş birliği sayesinde, Türkiye’de tamamen yerli imkânlarla nanokristal bazlı TV ve ekran üretme yetkinliğine ulaşıldı ve Vestel QLED TV’lerin seri üretimine geçildi.