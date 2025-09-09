Evler küçülüyor ekranlar büyüyor

Ece CEYHUN

Aile yapısında dönüşüm, tek ebeveynler, çalışan­lar derken tüketiciler olarak ihtiyaçlarımız da değiş­ti alışveriş alışkanlıklarımızda. Bugün her haneden birini tek ebeveynli aileler oluşturuyor. Artık ‘erişilebilir lüks’ ve ‘akıllı değer’ olarak özetlenen iki kav­ramla hareket ediyoruz.

Artık tüketici ödeme gücünden ba­ğımsız, “Benim verdiğim paraya değer mi?” sorgulamasını daha çok yapıyor. Daha çok ‘premium’ özellik peşinde koşuyor. Aldığı­mız ürünün hem kaliteli hem de verimi yüksek ürünler olmasını istiyoruz. Evler küçülüyor ama ekranlar büyüyor, buzdolabında ise orta segment daralıyor. Yani televizyonda alışkanlıklarımız daha büyük ekranlara yönelir­ken buzdolabında ya en büyükle­rin peşinde koşuyoruz ya da daha küçük modelleri tercih ediyoruz.

IFA fuarı sonrasında tüketi­ci alışkanlıkları ve yeni ürünler hakkında bilgi veren Vestel Pa­zarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, ürün seg­mentlerinde tüketicinin uçlara yöneldiğini belirtirken, “720 lit­re, 640 litre gibi en büyük buz­dolaplarını satıyoruz ya da retro ürünlerdeki gibi 350 litre. Tüke­tici daha az haneye hitap eden, daha küçük ihtiyaçları karşılaya­cak ürünlere doğru kayıyor. Me­sela çamaşır makineleri 14 kilo­ya kadar gidiyor ama dönüyoruz bakıyoruz, hâlâ 7 kilo, 8 kiloda da ciddi bir talep var. İhtiyacı var­sa büyük alıyor, “Buna ihtiyacım yok” dediği anda da daha küçük bir segmente gidiyor. O yüzden arada böyle bir boşluk oluşmaya başlıyor” dedi.

Daha çok kullanıyor daha hızlı değişiyoruz

Uylukçuoğlu şöyle devam etti: “Fakat bir diğer eksende de tabii ki o ekonomik geçişkenlikte çok uçta yaşadığımız, çok daha baz ihtiyacı olan haneler de var. Ora­da ‘low brand eğilimi’ görüyoruz ki bu Avrupa’da da böyle.”

Uylukçuoğlu ile konuşurken tüketicinin değişim süresi ve ih­tiyacını sorduğumuzda ise be­yaz eşya da 10 yılı geçen değişim sürelerinin 7 yıla televizyonda ise 5 yıla geldiği bilgisini payla­şarak burada da değişen yaşam tarzının etkisini şöyle anlattı: “Her gün evlerde çamaşır maki­nesi çalışıyor. Artık iş sizin kaç yıl kullandığınızla değil; o yaşam döngüsünü, ürünün yaşam dön­güsünü kaç kere çalıştırdığınız­la ilgili.

Biz eskiden hesaplama yapardık: Bir çamaşır makinesi evde haftada maksimum 4 kere kullanılırdı. Şimdi bugün bizim akıllı yaşam uygulamasından gördüğümüz veriye göre haftada yaklaşık 6 gün çamaşır makine­si ‘non-stop’ çalışıyor. 7’nci güne doğru gidiyor. Aslında ömrü daha uzun ama kullanım döngüsü artı­yor. Bu arada tüketiciler bir nok­tada da gerçekten sıkılıyorlar ve değiştirmek istiyorlar.”

Eskiden tek süpürge kullanırdık şimdi 4 oldu

Küçük ev aletlerinde pazarda­ki dinamikleri, online satış et­kisini sorduğumuzda da Uyluk­çuoğlu, “Türkiye’de küçük ev aletleri pazarının yüzde 50’si on­line’dan geçiyor. Bu çoğu Avrupa ülkesinden bile fazla, yüksek bir oran. Bu bizi etkilemiyor çünkü, bizim eskiden satışlarımız içeri­sindeki hacim etkisi çok küçük­tü. Biz o alanda büyüyoruz. Do­layısıyla bizim kendi içimizde­ki satış oranı da büyüyor.

Bir de bu etkiyle birlikte pazar büyüyor. Geçen gün sosyal medyada bir vi­deo izledim. Normal süpürge, ro­bot süpürge, el tipi süpürge, şarj­lı süpürgesini yan yana koymuş. Eskiden bir süpürge vardı şimdi 4. Tüketici sürekli tüketme eği­liminde. Pazar büyüyor. Siz de o büyüyen pazarda pay alıyorsu­nuz. O yüzden de bize bir küçül­me etkisi gibi değil, aksine büyü­me etkisi olarak yansıyor. Ama kanal yapısına baktığınızda kü­çük ev aletlerinde kanal yapısı Türkiye’de farklı” değerlendir­mesini yaptı.

Yerli imkânlarla nanokristal bazlı TV ve ekran üretilecek

Vestel, Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’nda görüntü ve ses ürün grubunda öne çıkan yeniliklerini tanıttı. Transparan OLED’ten güneş enerjili TV’ye, modüler ses çözümlerinden E-Ink ekranlara ve taşınabilir TV’ye kadar pek çok farklı ürün tüketicilerin beğenisine sunuldu. Vestel, girişim yatırımlarına verdiği destekle teknoloji alanında fark yaratmaya devam ediyor.

Vestel Ventures portföyünde yer alan Türk nanoteknoloji girişimlerinden Nanome ile yürütülen stratejik iş birliği kapsamında, ekran ve görüntüleme teknolojilerinde yeni bir işbirliğine imza atıldı. Dünyada sınırlı sayıda üreticinin gerçekleştirebildiği Quantum Dot (QD) nanokristallerin sentezlenmesi, QD optik film üretimi ve ekranlarda seri üretimde kullanımı tamamlandı. İş birliği sayesinde, Türkiye’de tamamen yerli imkânlarla nanokristal bazlı TV ve ekran üretme yetkinliğine ulaşıldı ve Vestel QLED TV’lerin seri üretimine geçildi.