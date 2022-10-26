Evo Mühendislik, Romanya’ya GES Kuracak

ALİ ŞAHİN/BURSA

EVO Mühendislik, ana işkolu olan mekanik proje taahhütün yanı sıra enerji sektöründe de büyüyor. 2023 yılında 20'inci yaşını kutlamaya hazırlanan ve 350 kişiye istihdam sunan Evo Mühendislik, yurtiçi ve yurtdışı yatırımları ile özellikle yeşil enerji konusunda elini güçlendirecek. Bosch’un global partnerleri arasına giren ve Ford Otosan’ın da önemli partnerlerinden olan EVO Mühendislik bu alandaki çalışmalarına savunma sanayisini ekledi. Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, TUSAŞ ile önemli bir anlaşmaya imza attıklarını ve Milli Muharip Uçak için yapılacak laboratuvar ve hangar projesini yürüteceklerini söyledi.

Sera ve gübre fabrikası kurulacak

Bünyesinde kurulan yeni şirketler ile iş kollarının da çeşitlilik kazandığını belirten Şohoğlu, “Sivas’ta Sehra Enerji olarak biyogaz’dan elektrik üretiyoruz. Şimdi de Sehra Tarım ile aynı bölgede sera ve gübre fabrikası kuracağız. Oradaki biyogaz tesisimiz günde 400 ton hayvan atığı işleme kapasitesine sahip. Çıkan biyogazı elektriğe çeviriyoruz ama bunu yaparken hem sıvı gübre hem de organomineral gübre ortaya çıkıyor. Sıvı gübreyi bölgedeki vatandaşlara ücretsiz veriyoruz. Biyogaz tesisimizin yanına kuracağımız fabrikada organomineral gübreyi işleyeceğiz” dedi. Biyogaz tesisi üzerinden karbon sertifikası almak için de girişimlere başladıklarını belirten Anıl Alirıza Şohoğlu, “Sürdürülebilirlik çalışmaları ve yeşil mutabakatlar birçok firmayı bu alana itecek. Bu durum ülkemiz için de geçerli. O yüzden zamanında hareket ederek buradaki fırsatları da kullanmalıyız” dedi.

4 milyon Euro’luk proje

Adıyaman’daki GES yatırımının ardından yurtdışında da benzer bir projeye imza atmaya hazırlandıklarını belirten Şohoğlu, “Şuanda enerji tarafında Biyogaz tesisimiz ve Adıyaman’daki GES ile günlük 45 megawatt üretim sağlıyoruz. Yurtdışında da bu konuda oluşan fırsatları değerlendirmek istedik. Romanya’da 5 megawatt kapasiteye sahip bir GES yatırımı planladık. Yaklaşık 75 dönümlük arazide yer alacak projenin bize maliyeti 4 milyon Euro dolayında olacak. Son dönemde Avrupa’da artan enerji fiyatları bu yatırımların kendini karşılama süresine de direkt etki etti. Sürece bağlı olarak kurulu gücü artırmak da her zaman seçenekler arasında bulunuyor” diye konuştu.