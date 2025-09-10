EvoLog 300 milyon euro ciro hedefliyor

Hayati ARIGAN

EvoLog CEO’su Barış Talay DÜNYA’ya ver­diği röportajda, şirke­tin 2025 ve sonrası hedeflerini açıkladı. Talay, mevcut varlık­ların değerini koruyarak kâr­lı alanlara yatırım yapmaya odaklandıklarını, intermodal taşımacılıkta Avrupa pazarın­da kapasite artırmaya devam edeceklerini söyledi.

“Yerli üretici önceliğimiz”

EvoLog’un büyüme vizyo­nunun merkezinde yerli üre­timi desteklemek olduğunun altını çizen Talay, “Ülke kay­naklarımızı ve sanayisini des­teklemeye devam edeceğiz. Sektörümüzde fark yaratan yerli üreticilerle çalışmaya ön­celik veriyoruz” dedi.

750 treyler ile sektörde en büyük yatırımlardan biri

Tırsan’dan alınan 750 treyler ile Türkiye lojistik sektöründe son dönemin en büyük filo ya­tırımlarından birine imza atan EvoLog, özmal filosunu 500 çe­kici ve 1.250 yarı römorka çıkar­dı. Talay, bu yatırımla hem hız hem de çevresel sürdürülebilir­lik odaklı firmalara hizmet al­ternatifi sunduklarını belirte­rek, 2025’te yüzde 30 büyüme hedeflediklerini açıkladı.

75 milyon euro yatırım, iki yeni depo

Şirket, 2025’te 150 çekici ve 750 yarı römorkluk filo yatırı­mıyla birlikte İstanbul Anado­lu Yakası’nda 15 bin metrekare, Prag’da ise 10 bin metrekarelik yeni depo yatırımlarını devreye aldı. Toplam yatırım büyüklüğü 75 milyon euroya ulaştı. Yıl so­nunda 100 bin metrekareyi aşan depolama alanı ve 300 milyon euro ciro hedefleniyor.

2.500 özmal ekipman hedefi

Talay, “2 bin 500 özmal ekipman hedefi sadece kapa­site artışı değil; hizmet kalite­mizi standardize eden, müş­teriye verdiğimiz taahhüt­lerin arkasında daha güçlü durmamızı sağlayan stratejik bir adımdır” diye konuştu.

Avrupa’da güçlü hatlar Orta Asya’da yeni açılımlar

Şirket, İskandinavya’da yüz­de 65’i aşan pazar payına sahip. Ayrıca Doğu Avrupa, Balkanlar, Fransa, İtalya, Almanya, İngil­tere ve Kuzey Afrika’da da güç­lü konumda. Denizyolunda 50 bin TEU hacim hedeflenirken, kontrat lojistiğinde Danimar­ka, İsveç, Çekya ve Almanya’da yatırımlar sürüyor. Talay, Or­ta Koridor ve Zengezur Kori­doru’nun Türk lojistik sektörü için büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, “Azerbaycan yatırı­mı sonrası bölgede yeni açılım­lara hazırlanıyoruz” dedi.

EvoLog Azerbaycan MMC’nin doğudaki ilk yatırımları olarak bölgedeki açılımlarının öncüsü olduğunu ifade eden Talay, sıra­daki hedeflerinin en az bir Türk Devletine daha yatırım yaparak bu bölgede etkinliklerini artır­mak olduğunu söyledi.

Dijitalleşme ve yeşil lojistik öncelik

Telematik çözümler, EDI en­tegrasyonu, robotik süreç oto­masyonları ve blockchain pro­jeleriyle lojistikte dijital dö­nüşümde öncü olduklarını vurgulayan Talay, sürdürüle­bilirlik yatırımlarına da dikkat çekti. “Filomuzun yaş ortala­masını üçte tutuyor, elektrik­li çekiciler ve alternatif yakıtlı araçlarla ilgili fizibilite çalışma­ları yürütüyoruz. Bu sadece bir trend değil, sorumluluğumuz” ifadelerini kullandı.

“Her yıl çift haneli büyüme”

2013’te kurulan EvoLog’un her yıl çift haneli büyüme ya­kaladığını hatırlatan Talay, “EvoLog’u kendi kendine ye­ten bir yatırım döngüsü inşa etti. Yatırımlarımızı tamam­lamak gibi bir kavram bizde yok, sürdürülebilir büyüme için yatırımlarımız kesintisiz devam edecek” dedi.

Lojistik sektöründe fırsatlar ve değişim

EvoLog Lojistik CEO’su Barış Talay Türkiye’nin stratejik konumu, lojistik sektörüne önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Talay, “E-ticaretin ve dijitalleşmenin yükselişi, hızlı ve verimli çözümleri zorunlu kılıyor. Orta Koridor ve Zengezur gibi yeni rotalar ile yeşil lojistiğe olan ilgi, büyüme ve rekabet avantajı sağlıyor. Öte yandan, ekonomik belirsizlikler, artan maliyetler ve nitelikli iş gücü eksikliği sektörü zorluyor. Pandemi sonrası ortaya çıkan tedarik zinciri sorunları, esnek ve uyumlu yapılar geliştirilmesini zorunlu hale getiriyor dedi.

2030’da çok daha sürdürülebilir bir lojistik altyapısı

Filo yaş ortalamasını en fazla 3’te tuttuklarını anlatan Talay, “Tüm çekicilerimiz EUR-6 normunda. Tren operasyonlarına uygun treyler yatırımlarıyla da karbon salınımını ciddi oranda azaltıyoruz. Ayrıca elektrikli çekiciler ve alternatif yakıtlı araçlarla ilgili fizibilite çalışmalarımız sürüyor. Çevreci taşımacılık, sadece bir trend değil; bizim için bir sorumluluk. Bugünden attığımız adımlar, 2030 ve sonrası için çok daha sürdürülebilir bir lojistik altyapısı inşa etmemizi sağlayacak” diye konuştu.