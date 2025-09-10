EvoLog 300 milyon euro ciro hedefliyor
EvoLog Lojistik CEO’su Barış Talay, bu yıl toplam yatırım büyüklüklerinin 75 milyon euroya ulaştığını açıkladı. Şirket yıl sonunda 100 bin metrekareyi aşan depolama alanı ve 300 milyon euro ciro hedefleniyor.
Hayati ARIGAN
EvoLog CEO’su Barış Talay DÜNYA’ya verdiği röportajda, şirketin 2025 ve sonrası hedeflerini açıkladı. Talay, mevcut varlıkların değerini koruyarak kârlı alanlara yatırım yapmaya odaklandıklarını, intermodal taşımacılıkta Avrupa pazarında kapasite artırmaya devam edeceklerini söyledi.
“Yerli üretici önceliğimiz”
EvoLog’un büyüme vizyonunun merkezinde yerli üretimi desteklemek olduğunun altını çizen Talay, “Ülke kaynaklarımızı ve sanayisini desteklemeye devam edeceğiz. Sektörümüzde fark yaratan yerli üreticilerle çalışmaya öncelik veriyoruz” dedi.
750 treyler ile sektörde en büyük yatırımlardan biri
Tırsan’dan alınan 750 treyler ile Türkiye lojistik sektöründe son dönemin en büyük filo yatırımlarından birine imza atan EvoLog, özmal filosunu 500 çekici ve 1.250 yarı römorka çıkardı. Talay, bu yatırımla hem hız hem de çevresel sürdürülebilirlik odaklı firmalara hizmet alternatifi sunduklarını belirterek, 2025’te yüzde 30 büyüme hedeflediklerini açıkladı.
75 milyon euro yatırım, iki yeni depo
Şirket, 2025’te 150 çekici ve 750 yarı römorkluk filo yatırımıyla birlikte İstanbul Anadolu Yakası’nda 15 bin metrekare, Prag’da ise 10 bin metrekarelik yeni depo yatırımlarını devreye aldı. Toplam yatırım büyüklüğü 75 milyon euroya ulaştı. Yıl sonunda 100 bin metrekareyi aşan depolama alanı ve 300 milyon euro ciro hedefleniyor.
2.500 özmal ekipman hedefi
Talay, “2 bin 500 özmal ekipman hedefi sadece kapasite artışı değil; hizmet kalitemizi standardize eden, müşteriye verdiğimiz taahhütlerin arkasında daha güçlü durmamızı sağlayan stratejik bir adımdır” diye konuştu.
Avrupa’da güçlü hatlar Orta Asya’da yeni açılımlar
Şirket, İskandinavya’da yüzde 65’i aşan pazar payına sahip. Ayrıca Doğu Avrupa, Balkanlar, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Kuzey Afrika’da da güçlü konumda. Denizyolunda 50 bin TEU hacim hedeflenirken, kontrat lojistiğinde Danimarka, İsveç, Çekya ve Almanya’da yatırımlar sürüyor. Talay, Orta Koridor ve Zengezur Koridoru’nun Türk lojistik sektörü için büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, “Azerbaycan yatırımı sonrası bölgede yeni açılımlara hazırlanıyoruz” dedi.
EvoLog Azerbaycan MMC’nin doğudaki ilk yatırımları olarak bölgedeki açılımlarının öncüsü olduğunu ifade eden Talay, sıradaki hedeflerinin en az bir Türk Devletine daha yatırım yaparak bu bölgede etkinliklerini artırmak olduğunu söyledi.
Dijitalleşme ve yeşil lojistik öncelik
Telematik çözümler, EDI entegrasyonu, robotik süreç otomasyonları ve blockchain projeleriyle lojistikte dijital dönüşümde öncü olduklarını vurgulayan Talay, sürdürülebilirlik yatırımlarına da dikkat çekti. “Filomuzun yaş ortalamasını üçte tutuyor, elektrikli çekiciler ve alternatif yakıtlı araçlarla ilgili fizibilite çalışmaları yürütüyoruz. Bu sadece bir trend değil, sorumluluğumuz” ifadelerini kullandı.
“Her yıl çift haneli büyüme”
2013’te kurulan EvoLog’un her yıl çift haneli büyüme yakaladığını hatırlatan Talay, “EvoLog’u kendi kendine yeten bir yatırım döngüsü inşa etti. Yatırımlarımızı tamamlamak gibi bir kavram bizde yok, sürdürülebilir büyüme için yatırımlarımız kesintisiz devam edecek” dedi.
Lojistik sektöründe fırsatlar ve değişim
EvoLog Lojistik CEO’su Barış Talay Türkiye’nin stratejik konumu, lojistik sektörüne önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Talay, “E-ticaretin ve dijitalleşmenin yükselişi, hızlı ve verimli çözümleri zorunlu kılıyor. Orta Koridor ve Zengezur gibi yeni rotalar ile yeşil lojistiğe olan ilgi, büyüme ve rekabet avantajı sağlıyor. Öte yandan, ekonomik belirsizlikler, artan maliyetler ve nitelikli iş gücü eksikliği sektörü zorluyor. Pandemi sonrası ortaya çıkan tedarik zinciri sorunları, esnek ve uyumlu yapılar geliştirilmesini zorunlu hale getiriyor dedi.
2030’da çok daha sürdürülebilir bir lojistik altyapısı
Filo yaş ortalamasını en fazla 3’te tuttuklarını anlatan Talay, “Tüm çekicilerimiz EUR-6 normunda. Tren operasyonlarına uygun treyler yatırımlarıyla da karbon salınımını ciddi oranda azaltıyoruz. Ayrıca elektrikli çekiciler ve alternatif yakıtlı araçlarla ilgili fizibilite çalışmalarımız sürüyor. Çevreci taşımacılık, sadece bir trend değil; bizim için bir sorumluluk. Bugünden attığımız adımlar, 2030 ve sonrası için çok daha sürdürülebilir bir lojistik altyapısı inşa etmemizi sağlayacak” diye konuştu.