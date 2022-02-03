EvoLog Lojistik, bu yıl yeni yatırımlarla büyüyecek

EvoLog Lojistik, yeni yatırımlarla gösterdiği büyüme performansını bu yıl da sürdürmeyi planlıyor.

Entegre lojistik hizmetleri sunan EvoLog Türkiye’nin önde gelen faaliyetleri arasında kara, hava, denizyolu taşımacılığı, depolama ve dağıtımı bulunuyor.

Şirketin özmal filosu 310 çekici, 387 yarı römorka ulaşmış durumda. İstanbul Hadımköy’de işlettiği 10 bin metrekarelik tesiste ihracat x-dock operasyonları haricinde, perakende sektöründeki müşterilere depolama, mağaza ve WEB sipariş hazırlama, dağıtım hizmetleri veriliyor. Şirketin İstanbul Merkez ofisi dışında Bursa, İzmir, Denizli, Adana, İstanbul Havalimanı’nda ofisleri var.

Bu yıla dair yatırım planlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Evolog Lojistik Genel Müdürü Halil Özendi, “2023’te Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken, genç EvoLog da kuruluşunun 10. yılını kutlayacak. 10. yılımızda hedeflediğimiz ölçeğe ulaşabilmek için 2022’de var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Şu anda son hazırlıkları yapılan 26 bin metrekarelik Çatalca Lojistik Merkezi’ni Mart ayında hizmete açacaklarını bildiren Özendi, “Merkezde Muratbey Gümrüğü’ne bağlı bir antrepo, izinli gönderici ve alıcı statüsünde operasyon yapacağımız aktarma merkezi, depolama, sipariş hazırlama ve dağıtım merkezimiz olacak. Yeni tesisimizin depolama ve dağıtımda EvoLog’u öne çıkarmasını ve uluslararası taşımacılıkta mevcut hacmimize bir çarpan etkisi getirmesini öngörüyoruz. Taşımacılık’ta artan hacmimizi desteklemek üzere 2022 için hali hazırda 70 çekici ve 70 römork sipariş ettik. Pandeminin getirdiği üretim zorlukları çözülebilirse aslında hedefimiz bu yatırımın üzerine çıkmak olacak.” şeklinde konuştu.

2021 atılım yılı oldu

Halil Özendi, şirketin 2021 yılında gerçekleştirdiği yatırımlara yönelik şunları söyledi: “Kalite sistemlerimiz ve tesislerimize yaptığımız yatırımla sahibi olduğumuz ‘AEO-Yetkilendirilmiş Yükümlü’ ve ‘İzinli Gönderici’ statümüzü 2020’nin ikinci yarısında kullanmaya başlamıştık. Gümrük idaresindeki teminatımızı arttırarak, 2021 başı itibariyle yerinde gümrükleme yetkisini tüm ihracat operasyonlarımızda kullanmaya başlamamız, EvoLog için gerçek anlamda bir atılım oldu. Bu sayede Türk ihracatçısının önemli bir çözüm ortağı haline geldik. 2021’de öz mal filomuza 70 çekici ve 70 yarı römork daha eklendi. Bu yatırımlara paralel olarak istihdamımız Türkiye’de yüzde 20 artarak 600 kişilik bir aileye ulaştı. İştirakimiz Evolog Danimarka, 2021’de e-ticaret odaklı LogistixApS- Herning ile birleşerek operasyonlarını büyüttü.”

“Yurt dışında büyüme hızlandı”

Evolog, yurt dışında büyümesini hızlandırdı. Danimarka’da taşımacılık ve e-ticaret lojistiği odaklı Evolog Logistix, Almanya’da ise satış faaliyetlerinin yürütüldüğü Evolog LogistikGmbH, şirketin Türkiye dışındaki iştirakleri arasında. Halil Özendi, “Çekya’ da iki kardeş firmamız var. Biri TIR işletmeciliği yapıyor, diğeri de entegre lojistik hizmetler sunuyor. İsveç’te kurulduğumuz günden bu yana sürdürdüğümüz exclusive işbirlikleri var. Bu ülkeler dışında ise tüm dünyada acente networkümüzü tamamlamış durumdayız.” diye konuştu.