EVSİD yönetimi uyardı: Çal mehteri gidiyoruz’la olmaz, etiket düzelmeli

Recep ERÇİN

Türkiye’nin mal ihra­catı toplamda artıyor görünse de sektörler özelinde erime söz konusu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gül­tepe’nin ağustos ayı dış ticaret verileri toplantısında aktardı­ğı üzere 11 sektör artı, 15 sek­tör eksi yazdı. Bu sektörlerden biri de ev ve mutfak eşyaları. Ev ve Mutfak Eşyaları Sana­yicileri ve İhracatçıları Der­neği (EVSİD) Yönetim Kuru­lu Başkanı Talha Özger, 2025 Ocak-Temmuz döneminde 1 milyar 747 milyon dolarlık ih­racat yaptıklarını, geçen yı­lın aynı dönemine göre yüzde 3,1 geride kaldıklarını söyle­di.

Bu yüzden son dönemlerde ihracat pazarları konusunda strateji değişikliğine gittikle­rini anlatan Talha Özger, “Ar­tık ülkeleri ‘uzak’ ya da ‘yakın’ olarak ayırmıyoruz. Biz 2026 sonrası için stratejimizi ‘kârlı pazarlar’ üzerine kurduk. Bu pazarların birçoğu da bizim için coğrafi olarak ‘yakın’ de­ğil” ifadelerini kullandı.

“Ticareti döndürmek kolay değil”

Sektördeki gelişmeleri de­ğerlendirmek üzere önceki akşam yönetim kurulu üye­lerinin de katıldığı bir sohbet toplantısı düzenleyen EV­SİD Başkanı Özger’e, Çin’den ithalatını azaltan ve uzak ve kârlı bir pazar olan ABD’yi fırsat olarak görüp görme­diklerini sorduğumuzda şu yanıtı verdi: “Hemen bir şey oldu mu Amerika’dan teklif­ler gelecek, çalın mehteri diye ilerliyoruz ama ABD’de tica­reti hızlı döndürme şansı ko­lay değil.

Üretimin o normlara göre değil, öyle bir kapasite­miz yok. Ben yıllarca ABD’de yaşadım. Ayda 200 bin adet tava istediklerinde benim onu yapacak üretim kapasi­tem yok.” EVSİD Başkan Ve­kili Oğuzhan Durmuş da, “Öl­çü birimleri farklı. Ambalajı­mız bile uymuyor. Bizim bir deneyimimiz oldu. Etiketten elendik. Sen git önce etiketi­ni düzelt diyorlar” bilgilerini aktardı.

“Latin coğrafyasında Çin’in önüne geçiyoruz”

ABD değil ama Güney ve Or­ta Amerika ülkeleri için yoğun çalışma içinde olduklarını, bu kapsamda basın danışmanla­rının da yer aldığı bir heyetle, geçen ay Panama’ya bir çıkar­ma yaptıklarını anlatan Talha Özger, sözlerini şöyle sürdür­dü: “Orada firmalarımız sipa­riş aldı. Üstelik bu siparişler kârlı fiyatlardan geldi.

Bu du­rumda Panama, coğrafi ola­rak uzak olsa da bizim için ‘ya­kın pazar’ konumuna geliyor. Çünkü yönetebiliyoruz ve kâr sağlıyoruz. Aynı şekilde ba­zı ülkeler coğrafi olarak yakın olabilir ancak yönetilmeleri zor ve kârlı değiller. O zaman da bizim için bu ülkeler ‘ya­kın pazar’ sayılmıyor. Burada artık asıl odaklandığımız şey mesafe değil; ‘kârlılık’ ve ‘yö­netilebilirlik.’ Biz stratejimi­zi buna göre şekillendiriyoruz.

Diğer taraftan Avustralya gi­bi bölgeleri de yönetmesi zor. Çünkü Çin’in etkisi çok büyük. Buna karşın Latin Amerika pazarı coğrafi olarak uzak ol­masına rağmen, ürünlerimiz ve fiyatlarımız bu pazara çok uygun. Hatta burada Çin’in önüne dahi geçebiliyoruz. Bu nedenle ‘mesafeleri kısalt­mak’ için yeni adımlar atıyo­ruz. Özetle, ‘yakın’ veya ‘uzak’ pazar yoktur. ‘Kârlı’ veya ‘kâr­sız’ pazar vardır diyoruz.”

Airfryer yatırımı yapanlar zorda

EVSİD yönetim kurulu üyelerinin aktardığına göre, Türkiye tost makinesi ihraca­tında iyi durumda. Tost ma­kinesinde en çok ihracat Do­ğu Avrupa gibi yakın coğraf­yalara yapılıyor. Bir dönem airfryer satışları çok yükseldi. Küresel markanın pazarlama stratejisi ile artan satışlar do­yuma ulaşınca artık durgun­laştı. Airfryer yatırımı yapan­lar sıkıntıya girdi.

“Hammaddeye vergi var bitmiş üründe kapı açık”

Temu’nun iş modelini bir tehdit olarak gördüklerini de kaydeden Özger, “Trendyol ve Hepsiburada gibi yerli pazar­yerleri için daha çok tehdit. Korumacılık tedbirleri nasıl hammaddeye geliyorsa tüke­tim ürünleri için kanalların kapanması lazım. Üretilme­yen hammaddeye vergi uygu­lanıyor ama bitmiş ürüne kapı açık kalıyor” dedi.

Çelikte yüzde 12, plastikte yüzde 6 ve referans fiyat oldu­ğunu aktaran EVSİD Yönetim Kurulu Üyeleri, emayecilerin kullandığı hammadde de yüz­de 5 civarında vergi olduğu­nu bildirdi. Cevherden üre­tim olmayan hammaddelerde verginin maliyetlerini artıra­rak rekabette dezavantaj sağ­larken içeride de enflasyonist etki yaptığını vurgulayan EV­SİD yönetim kurulu üyeleri­nin aktardığına göre, paslan­mazda da 10 milim ve üzerine vergi yokken bunun altında­kine vergi olduğunu çünkü Türkiye’de ithal ettiği paslan­mazı incelterek satan bir te­sisin bu kararı aldırdığını an­lattı.

Kalıphanede yaş ortalaması 50-70

Her sanayi sitesinde mes­lek lisesi olması gerektiğini belirten EVSİD Başkanı Özger, “Sanayi sitelerinde meslek li­selerini kurgularsak personel sorununu aşabiliriz” dedi. Sa­de işçi bile zor bulurken işi bi­len Ar-Ge personeli bulmanın zorluklarından söz eden Özger, “Kalıphanelerde yaş ortalama­sı 50-70 arasında. 25 yaşında CNC kullanacak delikanlı yok. 20 yaşlarında kalıp bilen yok” bilgilerini verdi.

250 firma ile 3,5 milyar dolar ihracat

Talha Özger’in aktardığına göre, EVSİD’in 250 üyesi var. Sektörün yıllık ihracat geliri 3,5 milyar dolar. Bu ihracatın yüzde 90’ını EVSİD üyeleri yapıyor. Sektörün küresel pazar büyüklüğü 125 milyar dolar. Adetsel olarak en çok plastik eşya satılıyor. Ama değer bazında küçük elektrikli ev aletleri önde. Sektörün ihracat birim değeri geçen sene 3,8 dolarken bu sene 3,94 dolara yükseldi. Özger, “İhracatımız toplamda azalsa da birim değerimiz arttığı için kârsız çalışmadığımızı görüyoruz” dedi. Bu değeri 5-7 dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Özger, “Almanya’ın 11 dolar. Çin’in 5 dolar. Marka isen, millet 20 dolara ürün satarken sen 25 dolara satarsın” ifadelerini kullandı.

“İhtiyacı olan krediye ulaşamıyor”

“Bu yaz geçen yazlara kıyasla daha sıkıntılı geçiyor” diyen EVSİD Başkanı Talha Özger’in bu tespiti üzerine Başkan Vekili Kemal Albayrak söze girdi ve “3-4 yıl süren bir krizli dönem hiç yoktu. Hep hızla girip hızla çıkardık” ifadelerini kullandı. NEFES kredisine erişim konusunda üyelerden geri dönüşleri sorduğumuzda söz alan EVSİD Başkan Vekili Oğuzhan Durmuş, “Kredide sıkıntı yok ama ihtiyacı olanın almasında sıkıntı var. Finans kuruluşları kredibilitesi yüksek olana kredi vermek istiyor ama kredi almasa batacak firmayı riskli görerek kredi vermiyor” dedi.