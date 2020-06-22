Evyap, e-satışta da küresel hedef koydu

22 Haziran 2020

HANDAN SEMA CEYLAN

Kendi online mecrasını geçen yıl kuran Türkiye’nin asırlık kişisel temizlik ürünleri üreticisi Evyap, pandemi ile birlikte e-satışların cirodaki payını yüzde 6’ya çıkarıyor. Nielsen’in araştırmasına göre Türkiye’de hızlı tüketim alanında online satışların genel satışlar içindeki payı sadece yüzde 2. Pandemi bu payların artmasını hızlandırırken, Evyap’ın üçüncü kuşak temsilcilerinden e-Ticaret ve Kozmetik Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Evyap, “Düşünün ki 93 yıl boyunca TIR’larla satış yapılan bir depodan bugün tek tek ürün paketi çıkarıyoruz” diyor ve yeni sürece hızla adapte olduklarını söylüyor.

Evyap’ı ‘neredeyse Cumhuriyet’le yaşıt bir şirket’ diye tanımlayan Ömer Evyap, “93 yıllık bir şirketiz. Toplamda 13 markamız ile kişisel bakım ve temizlik pazarında faaliyet gösteriyoruz. Markalarımızın neredeyse tamamı kendi kategorilerinde piyasa lideri ya da ilk üçte. Bu durumda, perakendenin her kanalında olmak gibi bir sorumluluğumuz oluyor. İki yıl önce e-ticaret alanına girme kararı aldık ve ürünlerimizi online satış kanallarına vermeye başladık. Gördüğümüz ilgi karşısında Kasım 2019’da bir adım daha attık ve kendi online mecramız www.evyapshop.com’u hizmete açtık” diyor.

Kurulmasının ardından kısa bir sürede 500 bin üyeye yaklaşan evyapshop.com’un toplam aylık trafiğinin de bu süre zarfında 750 bine ulaştığını kaydediyor Evyap ve tüm ürün kategorilerinde 500’den fazla ürünlerinin online olarak müşteriye ulaştığını söylüyor.

İlk yıla pazarın iki katı pay alarak başladı

Nielsen’in araştırmasına göre, Türkiye’de hızlı tüketim alanında online satışların genel satışlar içindeki payının yüzde 2’lerdeyken, 2019’da Türkiye’deki satışlarından online’da yüzde 4 pay aldıklarını belirtiyor Evyap ve “Yani aslında pazarın iki katı pay alarak 2019’u tamamladık. Bu yeni kurulan bir departman için oldukça iyi bir oran. Bu oranı yılı kapattığımızda yüzde 6’ya çıkartacağımızı öngörüyoruz” diyor.

Tuzla’daki merkezden ayda 75 bin ürünlük kapasite

Ömer Evyap, pandeminin hemen öncesinde TÜBİSAD tarafından açıklanan rakamlara göre Türkiye e-ticaret pazarının 83 milyar liraya ulaştığını kaydederek, şunları söylüyor: “Bunun 45 milyar TL’sini perakende ürünleri oluşturuyor. Salgın döneminde neler daha çok satıldı diye bakıldığında, özellikle temizlik ve hijyen ürünlerinde büyük bir artış oldu. Biz de hem artan talep hem de belirlediğimiz yüksek hedefler doğrultusunda kapasitemizi daha da artırmak için çalışıyoruz. Aynı gün kargo alternatifi ile müşterilerimize hizmet vermek adına E-ticaret Operasyon Merkezimizi Tuzla’da kurduk. Şu anda ayda 75 bin sipariş çıkabilecek kapasiteye sahibiz, bunu daha da yukarıya çekmeyi hedefliyoruz. Düşünün ki 93 yıl boyunca TIR’larla satış yapılan bir depodan bugün tek tek ürün paketi çıkarıyoruz. Bu bizim için de büyük bir dönüşüm. Başlarda nasıl olacak, toptan ve online satış nasıl bir arada yürüyecek diye endişe ediyorduk. Ama çok hızlı adapte olduk. Yakında kendi depolarımızdan 1 milyonuncu ürünü çıkaracağız.”

Geniş ailenin ihtiyacına abonelik sistemi

Ömer Evyap, evyapshop.com abonelik sistemini hayata geçirdiklerini de anlatıyor. Tüketici tarafından belirlenen ürünlerde aboneliğe dönüştürülen siparişlerin, kullanıcının belirlediği tarihlerde otomatik olarak adreslerine kargolanmasının sağlandığını anlatıyor. Kullanıcı tarafından iptal edilmediği sürece abonelik devam ediyor. Evyap, ABD’de çok tercih edilen bu uygulamayı Türkiye’de özellikle geniş aileler için hayata geçirdiklerini anlatıyor.

Aliexpress ve Amazon’da yerini alıyor

“Türkiye, Malezya ve Mısır’da üretim yapıyoruz. Ürünleri 100’ü aşkın ülkede satan küresel bir şirketiz” diyor Ömer Evyap ve “Bu yüzden sadece Türkiye’de değil tüm dünyada e-ticarette başarılı olmalıyız. Aliexpress ile crossborder’la başladık. Başarılı olduğumuz ülkelerden Rusya ve Ukrayna’da Türkiye’deki benzer yapıyı kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca Amazon’da da öncelikle Amerika, sonrasında Avrupa ve satış yapabileceğimiz diğer ülkelerde olabilmek için girişimlerimize başladık. Evyap olarak e-ticarette başarı hikayesi yazmak istiyoruz” diye konuşuyor.

Hepimiz ‘pause’ tuşuna bastık, hayatı ertelemek en büyük hata



Dünya tarihine geçecek kadar olağan dışı bir süreç geçirdik. Hepimiz adeta 'pause' tuşuna bastık, belki de gerekli bir molaydı bu. Evdekinin, eldekinin kıymetini bildiğimiz günler yaşadık. Sevdiklerim, yakınlarım çalışma arkadaşlarım için endişelendim. Evyap bu konuda çok erken aksiyonlar aldı. Fabrikamızda ve ofislerimizde şubat ayından itibaren her türlü önlemi almaya başlamıştık. İşimiz kişisel bakım olduğu için zaten temizlik ve hijyen konusu, tüm Evyap çalışanlarında olduğu gibi benim için de ön planda oldu. Bu salgın sürecinde öğrendiğim en önemli şey, sevdiklerimle geçirdiğimiz vaktin ne denli değerli olduğu elbette. Hayatı ertelemek en büyük hata.