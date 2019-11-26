Evyapport yatırımda hız kesmiyor

26 Kasım 2019

Evyapport, 455 metre uzunluğunda rıhtımı, 23 sıra konteyner elleçleyebilen SSG’ leri ve minimum 18.5 metre su derinliği ile 400 metre uzunluğunda ve 20 bin TEU kapasiteli gemilere hizmet sağlayabiliyor.

Bitkisel ve Hayvansal yağ ürünlerinin depolanmasında Türkiye’nin lider tank terminallerinden birine sahip olan Evyapport, serpantin ısıtma sistemi ve boru hatları için PIG altyapısı ile çeşitli ebatlardaki 36 adet tank vasıtasıyla anlık 100.000 m3 ve yıllık 1.120.000 ton Sıvı yük depolama kapasitesine sahip. 174 tona kadar tek parça yükler için komple liman hizmeti verebilen Evyapport, alanında uzman ekibi ile proje yük ve genel kargo yükleri için hizmet sağlamaya devam ediyor. 2011 yılında İstanbul-Ankara ana demir yolu hattına iltisak hattı ile bağlanan Evyapport, müşterilerine intermodal taşıma imkânı sunabilen bölgesindeki ilk özel liman işletmesinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Günlük 10 katar ve 480 vagon karşılama kapasitesine sahip olan Evyapport müşterilerine hızlı, güvenli, çevreci, ekonomik ve alternatif hizmet çeşitliliği sağlamayı amaçlıyor.