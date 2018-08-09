EWE, Türkiye’den çıkıyor alternatifi Kolin ve Socar

09 Ağustos 2018

Ömer FARUK ÇİFTÇİ

Almanya’nın önde gelen enerji şirketlerinden EWE, Türkiye’den çıkıyor. 2016 yılında yaşanan darbe girişimi sonrası stratejik bir karar alarak Türkiye’den çıkma kararı alan EWE Grubu 2 yıllık süreçte Türkiye’de bulunan 5 iştirakini satışa hazırladı.

Alman EWE’ye 10 firma talip oldu. Yapılan değerlendirmelerde finale 2 firma kaldı: Kolin grubu ve Azeri enerji devi Socar. Gelen bilgiler satışın bu ayın sonunda tamamlanacağı ve Azeri Socar’ın alıma daha yakın olduğu yönünde.

EWE Türkiye’nin iştirakleri, Bursagaz, Kayserigaz, Milenicom, Enervis ve EWE enerji. Alman şirketi Bursagaz ve Kayserigaz’da yüzde 80 oranında hisseye sahip. Çalık Enerji’nin, Bursagaz ve Kayserigaz’da yüzde 10 payı bulunuyor. Kalan yüzde 10 hisseler de Bursa ve Kayseri Büyükşehir belediyelerine ait.

1992 yılında BOTAŞ tarafından doğalgaz dağıtımı yapmak amacıyla kurulan Bursagaz’ın çoğunluk hisseleri 2008 yılında EWE Turkey Holding tarafından satın alındı. Türkiye’nin üçüncü büyük doğalgaz dağıtım şirketi Bursagaz, 950 binin üzerinde abonesi, 6 bin 229 kilometre hat uzunluğu bulunuyor. Türkiye’nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, geçen yılı 2 milyar 350 bin metreküp satılan ve taşınan gaz miktarıyla kapatırken, 44.5 milyon TL’lik yatırım yaptı. Yatırımlarını sürdüren Bursagaz, 2021 yılına kadar Bursa’da 165 milyon TL’den fazla şebeke yatırımı yapmayı planlıyor. 2017’de yapılan yatırım tutarı 44.5 milyon TL. 2021 yılına kadar yapılacak yatırım 165 milyon TL.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi TANAP’ın da büyük hissedarı olan SOCAR’ın, Türkiye’de enerji sektöründe milyarlarca dolarlık yatırımı bulunuyor. SOCAR’ın İzmir’de inşaatı süren STAR Rafinerisi eylül ayında hizmete girecek.

SOCAR’ın talip olduğu EWE Enerji yıllık 2-2.5 milyar metreküplük doğalgaz tedarik hacmi ile Türkiye’nin en büyük özel toptan satış portföyünü yönetiyor.

Enerji kulislerinde, bu varlıklar için konuşulan tutar, 200-250 milyon dolar.