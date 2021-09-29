Exagate, global yolculuğuna Hollanda ile başladı

Ar-Ge firması olarak 2010 yılında kurulan Exagate; ortam izleme, güç dağıtım üniteleri ve enerji sistemleri yönetimi alanlarındaki katma değerli çözümler geliştiriyor.

Veri merkezlerindeki cihazların kullandığı enerjinin takibi ile ortam parametrelerindeki değişikliklerden kaynaklanabilecek veri kayıplarının önlenmesi ve enerji verimliliğine imkan sunan çözümleriyle tesisin sürdürülebilirlik yolculuğunda şirketlere katkı sunan Exagate, yurt içinde ve dışında 1000’den fazla şirkete hizmet veriyor. Global pazara açılma hedefleri kapsamında rotasını EMEA bölgesine çeviren şirket, globale açılma yolculuğuna geçen hafta açılışını gerçekleştirdiği Exagate Hollanda ile başladı.

Exagate Hollanda’nın açılmasıyla EMEA pazarında etkinliğini artıran şirket, yer alacağı yeni projeler ve geliştireceği teknolojilerle kısa sürede fark yaratmayı hedefliyor.

Exagate Hollanda’nın yanı sıra şirket, yönetim kadrosunu da güçlendirdi. Şirket, Jeroen Termijn’yi yakın zamanda Exagate Hollanda EMEA Satış Müdürlüğüne atadı.

“Bölgede penetrasyonumuzu artırmayı hedefliyoruz”

Exagate Hollanda’ya ilişkin bilgi veren Exagate İş Geliştirme Müdürü Can Özdilek, “Hollanda Avrupa pazarında tampon bölge olarak bilinen, stratejik bir nokta; uzun zamandır çözüm ürettiğimiz yurt dışında faaliyet gösteren müşterilerimize merkez olacak bir konumda. Exagate Hollanda ile bölgede bulunan hizmetlerimizi desteklemeyi ve penetrasyonumuzu artırmayı hedefliyoruz. Avrupa’daki yeni şirketimizle Exagate ismi bundan sonra da büyümeye devam ederek birçok ülkede aktif olarak faaliyet gösterecek.” dedi.