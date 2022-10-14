Exagate, veri merkezlerinin enerji tüketimini ‘akıllı PDU’larla izliyor

Türkiye’de veri merkezleri gibi yüksek yoğunluklu bilişim altyapılarına sahip tesislerdeki teknolojik cihazların enerji yönetimlerini izlemek için kurulan Exagate, sunduğu çözümlerle yurt dışından gelen talepleri de karşılıyor.

Ortam izleme ve kontrol çözümleriyle Türkiye’nin önemli veri merkezlerinde tercih edilen şirket, Hollanda, İngiltere, Almanya, Azerbaycan, Katar ve Kazakistan’daki ofisleriyle dünyanın farklı coğrafyalarına da hizmet veriyor.

Veri merkezlerinde kullanılan enerjiyi en güvenli şekilde dağıtarak kesintisiz şekilde çalışmasını sağlayan Akıllı PDU ürünlerinin çok fazla tercih edildiğini söyleyen Exagate İş Geliştirme Müdürü Can Özdilek, “Exagate teknolojisiyle, teknolojinin getirdiği ihtiyaçlara cevap veren bir şirket. Günümüzde veri merkezlerinde kullanılan cihazlar kadar bu cihazların izlenmesi ve kontrol edilmesi büyük önem taşıyor. Biz de bu noktada kendi ürettiğimiz yüzde 100 yerli Akıllı PDU’larımızla veri merkezi kabinetlerindeki enerji tüketimini izliyor ve ilgili kişiye uzaktan erişim sağlıyoruz. Böylece fayda ve işlevselliği bir arada sunuyoruz.” dedi.

“Hiçbir aksama yaşanmasına izin vermiyoruz”

Akıllı PDU’ların veri merkezlerinin en önemli kısmı beyaz alanlar için de gerekli olduğunu vurgulayan Özdilek, şunları kaydetti: “Akıllı PDU’larımızla veri merkezlerinin kalbi dediğimiz beyaz alanlarda yer alan cihazların enerji tüketimini ölçümlüyor, aynı zamanda sensörler sayesinde veri merkezleri için kritik öneme sahip parametreleri (nem, sıcaklık, duman ve sıvı algılama vb.) anlık olarak takip ediyoruz. Böylece yaşanan en ufak bir değişimde bile alarm vererek önlem alabilmeyi sağlıyoruz. Tüm takibi SmartPack Merkezi Yönetim Yazılımı sayesinde yapıyor ve çok merkezli yapıların tek bir merkezden takip edilebilmesine olanak sağlıyoruz. Yani kesintisiz sistem güvenliğiyle çalışması gereken veri merkezlerindeki cihazları sürekli izleyip, analiz ederek sürdürülebilirliğe de katkı sunuyor, sistemlerin yavaşlamasının/durmasının önüne geçerek, veri merkezlerinde hiçbir aksama yaşanmasına izin vermiyoruz.”