'Excellence Awards'tan TSKB'ye 6 ödül

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Brandon Hall Group'un bu yıl 24.'sünü düzenlediği 'Excellence Awards'ta 6 ödül birden aldı. Banka, 'En İyi/Yenilikçi İK', 'En İyi İşe Alım Pazarlaması ve İşveren Markası', 'En Yenilikçi Gelişim' ve 'En İyi Çalışan Bağlılığı' programlarıyla altın ödüllere layık görülürken 'En İyi Genişletilmiş Kurumsal Öğrenme' ve 'Sosyal/İşbirlikçi Öğrenmenin En İyi Kullanımı' programlarıyla da 2 bronz ödül kazandı.

TSKB İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özlem Bağdatlı, "İşveren markası çalışmalarımız kapsamında bankamızdaki iyi uygulamalar ve kariyer fırsatları hakkında bilgi vermenin dışında, potansiyel adaylarımızla da iletişim kurma fırsatı bulduk. Bütün bunların yanında, stajyer buluşması, yeni mezun işe alım programı olan Kariyer Atölyesi, finans sektörü uzmanlarıyla gerçekleştirilen ilham seansları, girişimcilik ekosisteminden başarılı isimlerle trend sohbetleri gibi pek çok uygulama ile çalışanlarımızın yaşam boyu öğrenmelerini destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Ödüller bize ilham veriyor

Nitelikli insan kaynağını sürdürülebilir bir şekilde daha iyiye taşıma çabalarının uluslararası alanda takdir edildiğini değinen Bağdatlı, "Bu ödüller bizleri son derece mutlu ederken yeni uygulamaları hayata geçirmek için de ilham veriyor. TSKB ailesi olarak, önümüzdeki dönemde de güçlü kadrolarımızla sinerji içinde çalışarak yepyeni başarılara imza atmaya ve kalıcı değer üretmeye devam edeceğiz" bilgisini verdi.