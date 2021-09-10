Exclusive Networks: Türkiye pazarına giriş yapmak isteyen üreticiler tarafından tercih ediliyoruz

Yalnız bireylerin hayatını değil, iş dünyasının da tüm dinamiklerini değiştiren pandemi, kendini en çok teknoloji alanında hissettirdi. Online alışverişlerin hızla artması, mümkün olan herkesin uzaktan çalışma modeline geçmesi, teknoloji ihtiyacını her alanda artırdı. Dijital dönüşüm konusunda kararsız olan şirketler bile akıllı teknolojileri iş süreçlerine entegre ederek, yeni iş yapış modelleri ortaya koydu. Bu sürecin kazananları ise bulut ve güvenlik oldu.

KPMG’nin hazırladığı Dijitalleşme Yolunda Türkiye Raporu 2021’e göre, bulut altyapı hizmetleri pazarının küresel geliri, yüzde 30’un üstünde artışla 2020’de 129 milyar dolar oldu. Hatta 2022'ye kadar neredeyse 3 kat daha artması bekleniyor. Grand View Research tarafından sağlanan veriler ise küresel siber güvenlik pazarının 2020'de 167 milyar dolara ulaştığını, 2028’e kadar her yıl yüzde 10,9 büyümesinin beklendiğini gösteriyor.

Exclusive Networks Türkiye Genel Müdürü İbrahim Arslan, bulut altyapısı ve siber güvenlik alanlarında en gelişmiş ağ ve altyapı teknolojilerini sektörün lider üreticileri vasıtasıyla müşterileriyle buluşturduklarını söyledi. Arslan, fark yaratan projelere imza atan, global bir bilişim şirketi olarak tanımladığı Exclusive Networks hakkında şunları söyledi: “2003 yılında Fransa’da kurulan şirket bugün 6 kıtada, 2000’i aşkın çalışanıyla 100’den fazla ülkede siber güvenlik ve bulut alanlarında ürün, çözüm ve hizmetler sunuyor. Bünyesindeki teknik ekip, sektör ortalamalarını aşan çalışan sayısı ve toplam çalışma deneyimi süresiyle dikkat çekiyor.”

"Katma değer üreten distribütör"

2014 yılından bu yana faaliyet gösterdikleri Türkiye’de, bu coğrafyadaki müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak en uygun çözümleri, katma değerli hizmet ve en gelişmiş teknolojilerle birleştirip sunduklarını söyleyen Arslan, Exclusive Networks’ün portföyünü paylaştı: “Her ölçekten şirkete uçtan uca siber güvenlik ve bulut çözümleri sunuyoruz. Arista, Citrix, F5, Fortinet ve Palo Alto Networks gibi uzun yıllardır işbirliği yaptığımız üreticilerin yanı sıra, yenilikçi ve rekabetçi üreticilerle de çalışıyoruz. 2021 yılı itibarıyla 25’in üzerinde üreticinin çözüm ve ürünlerini, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle buluşturuyoruz. Portföyümüzü, pazarın değişen ihtiyaçlarına uygun olarak sürekli gözden geçiriyor, yeni beklentileri karşılamak için Exclusive Networks’ün vizyonuna uygun ürünleri piyasaya sunuyoruz. Sektördeki diğer distribütörlerden belki de en önemli farkımız, global bakış açısı ve deneyimle, yerel çözümleri esnek bir şekilde hayata geçirebilme yeteneğimiz.”

Citrix ve Palo Alto Networks’ün yetkili eğitim merkezi olmalarının, katma değer üreten bir distribütör olma misyonlarını desteklediği sözlerine ekleyen Arslan, “Uzun soluklu işbirlikleriyle dengeli bir portföy oluşturmak için çalışıyoruz. Kimi zaman adını kimsenin bilmediği üreticilerle başlayan yolculuğumuzda, o şirketin kısa sürede sektörünün en güçlüsü haline geldiğine tanık oluyoruz. Bu da bizim ihtiyaç ve çözümleri doğru değerlendirdiğimizi gösteriyor. Son 5 yıldır Bilişim 500’ün güvenlik kategorisinde lider olmamız da bunun en önemli göstergelerinden biri.” diye konuştu.

Tescilli çözümler

Kurumların güvenlik ve bulut altyapısı konularındaki tüm ihtiyaçlarına cevap verecek çözümleri aynı çatı altında buluşturduklarının altını çizen Exclusive Networks Türkiye Genel Müdürü İbrahim Arslan, sundukları çözümler hakkında da bilgi verdi: “Son kullanıcının cihazının güvenliğinden uygulama ve ağ güvenliğine, yedekleme çözümlerinden sunucular ve veri depolama çözümlerine kadar geniş bir çözüm portföyüne sahibiz. Çözümlerimizin ortak noktası, alanında en başarılı, lider markalardan oluşması ve bu kalitenin pazar araştırması yapan şirketler tarafından tescilli olmasıdır. Örneğin Palo Alto Networks’ün Zero Trust Ağ Güvenliği çözümü, Gartner Magic Quadrant’ın Ağ Güvenlik Duvarı kategorisinde 9 kez lider oldu. Benzer şekilde, Rubrik de, son 2 yıldır Veri Yedekleme çözümlerinde, Gartner tarafından hem lider; hem de vizyoner üretici olarak tanımlandı.”

Pandemi dijital dönüşüme 5,3 yıl kazandırdı

Pandeminin herkese farklı deneyimler yaşattığını söyleyen Arslan, “Bilinmezliklerle dolu bu sürece biz de hızlı bir şekilde uyum sağlayarak sınıf içi eğitimlerimizi çevrimiçi hale getirdik. Ürettiğimiz içerikler ve imza attığımız başarı hikayeleriyle kanaldaki iş ortaklarımızla bağımızı güçlendirdik.” dedi. Arslan, sözlerine şöyle devam etti: “Pandemi bazı şirketlerin teknoloji yatırımlarını erkene çekmesine sebep oldu. Yapılan araştırmalara göre, bazı sektörler dijital dönüşüm yolcuklarını 5,3 yıl erkene çekti. Ayrıca çoğu şirketin ofis maliyetlerini göz önünde bulundurarak uzaktan çalışma ya da hibrit model, benimseyeceğini görüyoruz. Biz zaten yıllardır uzaktan güvenli ve kesintisiz bağlantı çözümlerini farklı üretici iş birliklerimizle sunuyorduk. Sektörde müşterilerimizin, ürün ve çözümlerle ilgili eğitim, destek ve profesyonel danışmanlık hizmetleri alabilecekleri tek adres olma hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Global ve güvenilir bir şirket olmamız, Türkiye pazarına giriş yapmak isteyen üreticilerin bizi tercih etmesinde etkili oluyor.”

Yatırımlar hız kesmedi

Exclusive Networks’ün pandemiye rağmen 2020 ve 2021 yıllarında farklı üretici işbirliklerine, yeni coğrafi bölgelerde yeni distribütörlük anlaşmalarına imza attığını ifade eden İbrahim Arslan, “Globalde yatırımların hızı kesilmedi. Biz de Türkiye’de Cleafy, Fujitsu, HashiCorp ve Supermicro gibi farklı alanlarda hizmet sunan, müşterilerimize yeni bir vizyon kazandıracağına inandığımız üretici işbirliklerimizi lanse ettik. Ayrıca Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olduğumuz InfoBlox, Proofpoint, Rubrik ve SentinelOne gibi üreticilerimizle daha odaklı ilerledik. Bundan sonraki dönemde de hizmet ve çözümlerimizi güçlü ve sadık iş ortakları kanalımız üzerinden müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.

B2Press’in katkılarıyla...