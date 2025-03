EXVEGA, 2024 karnesini açıkladı: Yüzde 96 olumlu geribildirim aldı

İş dünyası 2025’te de dijital arenanın sürekli değişen kurallarına ayak uydurmaya devam ediyor. Tüketiciler artık parmaklarının ucundaki binlerce markaya saniyeler içinde ulaşabilirken, markaların bu kalabalığın arasından sıyrılıp dikkat çekmesi giderek zorlaşıyor.

Sunduğu kaliteli ve sürdürülebilir ürünlerden topladığı olumlu geribildirimleri dijital vitrini haline getiren markalar ise sektördeki konumlarını sağlam temeller üzerine inşa edebiliyor. Son olarak müşterilerinden aldığı yüzde 95 olumlu geribildirimle, zirveye giden basamakları hızla çıkan oyuncu koltuğu markası EXVEGA, tüketici dönüşlerinin ve yorumlarının deneysel ürünler sunan şirketler için önemine dikkat çekerek müşteri geribildirimleriyle dijital ortamda olumlu bir profile sahip olmanın faydalarını açıkladı.

2024’te satışlarını, önceki yıla göre yüzde 62 artıran EXVEGA’nın Operasyon Uzmanı Adem Şen, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Alışveriş pratiklerinin dijital kanallar üzerinden gerçekleştirildiği bir çağda, ürün ve hizmetlerle sunulan deneyimlerden alınan geribildirimler, hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Bir markanın bilinirliğini artırması, satışlarını optimize etmesi ve sadakati yükseltmesinin yolu artık dijital dünyada müşterilerinin yarattığı izlenimlerden geçiyor. Dayanıklı, konforlu ve ergonomik oyuncu koltuklarımızla müşterilerimizin neredeyse tamamından olumlu geribildirim almaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

“Lisanslı koltuklarımızla oyuncuların ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

Adem Şen, “Müşteri geribildirimleri, bir işletme için paha biçilmez bir hazine niteliğindedir ve sunduğu faydalar saymakla bitmez. Ürün ve hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına olanak tanır. Daha iyi internet siteleri ve ürünler tasarlanmasını sağlayarak, kullanıcı deneyiminin en üst seviyeye çıkarılmasına yardımcı olur. Ürün yol haritalarının oluşturulmasına ve en uygun çözümlerin sunulmasına rehberlik eder. Kitlelerin tanımlanmasına yardımcı olarak, hedefli pazarlama stratejileri geliştirilmesine olanak tanır. Müşteri kaybını azaltarak, uzun vadeli başarıya ulaşılmasını sağlar. Biz de profesyonel oyunculara koltuk üreten bir marka olarak, aldığımız geribildirimlerle sektörümüzde başarı basamaklarını hızla çıkıyoruz” diyerek sözlerini şunları ekledi:

“Günümüzün dijital ortamlarında müşteri geribildirimleriyle olumlu bir algı oluşturmak, sadece ürünlerin kalitesini kanıtlamıyor. Aynı zamanda yeni nesil pazarlamanın da omurgasını oluşturuyor. Nitekim biz de lisanslı oyuncu koltuklarımızla bu stratejinin ne denli faydalı olduğunu bizzat yaşıyoruz. Bilgisayar oyunları giderek popülerleşirken, masa başında uzun süre kalan oyun tutkunları bu sürece konfor katmak için ekipman arayışına giriyor. EXVEGA olarak, onların ihtiyaç ve beklentilerini analiz ediyor, bu doğrultuda ürünler geliştiriyoruz.”

“Global prodüksiyon şirketlerinin Türkiye’deki partneriyiz”

Ürün ve hizmet kapsamlarına dair ayrıntılı bilgiler paylaşan EXVEGA Operasyon Uzmanı Adem Şen, “Isıtmalı, ışıklı, hoparlörlü, bluetooth sistemli koltuklar üretiyoruz. Birçok modelimizde bulunan titreşimli masaj yastığı sayesinde, uzun süren yayınlarda ve turnuvalarda oyun deneyimini sağlıklı ve keyifli kılıyoruz. Sese duyarlı RGB yoğun led aydınlatma da oyuncularımızın en sevdiği özelliklerin başında geliyor. Üstelik bu koltukları yalnızca oyuncular değil, bilgisayar başında çalışan bireyler de rahatlıkla kullanabiliyor” ifadelerini kullanarak değerlendirmelerini şu şekilde sonlandırdı:

“Warner Bros., DC, Harry Potter, Game of Thrones, The Lord of The Rings, Kodansha gibi global yapımcı ve yayımların Türkiye’deki resmi partnerliğini yapıyoruz. Tüm referanslarımızla Avrupa’da da faaliyet gösteriyoruz. İnovasyon ve sürdürülebilirliği merkezime aldığımız yaklaşımımızla gelecek dönemde de oyunseverler başta olmak üzere, bilgisayar başında uzun süre geçiren herkes için deneyimlerini üst seviyeye taşıyacak koltuklar üretmeyi sürdüreceğiz. Hem fiziksel hem de mental sağlıklarını ön planda tutarak, tüm ihtiyaçlarını yenilikçi çözümlerimizle karşılayacağız.”