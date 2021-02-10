Exxon, Avustralya rafinerisini kapatacak

Exxon Mobil, rafinerileri pandemi döneminde düşük taleple boğuşurken Avustralya'daki Altona rafinerisini bir yakıt ithalat terminaline dönüştüreceğini belirtti. Avustralya Enerji Bakanı Angus Taylor “ExxonMobil’in Victoria’dan çıkma kararı oldukça hayal kırıklığına uğrattı” yorumunu yaparken, Exxon ise artık söz konusu rafinerisinde operasyonları ekonomik olarak sürdüremediği için bu kararı aldığını açıkladı. Exxon gelirleri geçen yıl yüzde 31 düşüşle 181.5 milyar dolara düşmüştü.

BP'nin Nisan ayına kadar Kwinana tesisini kapatmaya karar vermesinin ardından ABD petrol devinin bu kararıyla Avustralya’da yalnızca iki petrol rafinerisi kalacak. Ampol Ltd'nin de Lytton rafinerisinin geleceğini gözden geçirme sürecinde olduğu belirtilmişti.