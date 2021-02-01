Exxon ve Chevron CEOları 2020 başında birleşmeyi görüştü

Küresel petrol şirketleri Exxon ve Chevron’un CEOları Darren Woods ve Mike Wirth’ün 2020 yılının başında COVID-19 salgınının petrol ve doğalgaz talebini azaltması ve bu durumun her iki şirkete de muazzam mali yük bindirmesinin ardından birleşmeyi görüştüğünü duyuruldu.

Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, görüşmelerin başlangıç olarak nitelendirildiğini ve devam etmediğini, ancak gelecekte görüşmelere geri dönülebileceği belirtildi.

Birleşik şirketin piyasa değerinin 350 milyar doları aşabileceği ifade edildi.

Birleşik şirketin aynı zamanda, piyasa değeri ve üretime göre, Suudi Aramco'dan sonra muhtemelen dünyanın en büyük ikinci petrol şirketini meydana getireceği belirtildi.