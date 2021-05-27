ExxonMobil ve Porsche’den çevreci yakıt için yeni iş birliği

Exxon Mobil, enerji kaynakları çalışmaları kapsamında geliştirdiği yenilenebilir ve düşük karbonlu yeni e-yakıt Esso'nun test çalışmalarını Porsche ile birlikte gerçekleşiyor.

Gelişmiş biyo yakıtların bir karışımı olan Esso, sıvı yakıtla sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltma potansiyeli gösteriyor. Günümüz binek araçları için mevcut olan yakıt standartlarıyla karşılaştırıldığında, geliştirme çalışmaları devam eden Esso'nun sera gazı emisyonlarında yüzde 85'e varan azalmayı sağlaması bekleniyor.

ExxonMobil, 2025 yılına kadar daha düşük emisyonlu enerji çözümleri için toplamda 3 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

ExxonMobil Yakıtlar & Madeni Yağlar Strateji ve Planlama Başkan Yardımcısı Andy Madden, "Yenilenebilir enerji ve e-yakıtlar konusunda devam eden iş birliğimiz, emisyonları önemli ölçüde azaltabilen yakıtların teknik kapasitesini ve ticari uygulanabilirliğini değerlendirme noktasında kritik bir adım" dedi.

Porsche Araştırma ve Geliştirme İcra Kurulu Üyesi Michael Steiner ise elektriğe geçişin kendileri için bir öncelik olduğunu da vurgulayarak "e-yakıtlar, güç aktarım stratejimiz için iyi bir tamamlayıcı. Müşterilerimizin, geleneksel içten yanmalı motorlara sahip otomobilleri ve önemli ölçüde daha düşük sera gazı emisyonlarına sahip şarj edilebilir hibrit otomobilleri kullanmalarına olanak tanıyor. Bu iş birliği, e-yakıtları yarış pistinde zor koşullar altında test etmemizi sağlıyor.

E-yakıtlar, geleneksel yakıtların yerini alacak uygun fiyatlı ve daha düşük sera gazı emisyonu üreten bir alternatif olarak kullanmak üzere atılmış bir adım" dedi.

