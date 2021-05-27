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ExxonMobil ve Porsche’den çevreci yakıt için yeni iş birliği

ABD merkezli çokuluslu petrol ve doğalgaz şirketi Exxon Mobil, otomobil dünyasında sera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik çalışmalarına Porsche ile birlikte devam ediyor.

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Exxon Mobil, enerji kaynakları çalışmaları kapsamında geliştirdiği yenilenebilir ve düşük karbonlu yeni  e-yakıt Esso'nun test çalışmalarını Porsche ile birlikte gerçekleşiyor.

Gelişmiş biyo yakıtların bir karışımı olan Esso, sıvı yakıtla sera  gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltma potansiyeli gösteriyor. Günümüz binek araçları için mevcut olan yakıt standartlarıyla  karşılaştırıldığında, geliştirme çalışmaları devam eden Esso'nun sera  gazı emisyonlarında yüzde 85'e varan azalmayı sağlaması bekleniyor.

ExxonMobil, 2025 yılına kadar daha düşük emisyonlu enerji çözümleri  için toplamda 3 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

ExxonMobil Yakıtlar & Madeni Yağlar Strateji ve Planlama Başkan Yardımcısı Andy Madden, "Yenilenebilir enerji ve e-yakıtlar konusunda  devam eden iş birliğimiz, emisyonları önemli ölçüde azaltabilen  yakıtların teknik kapasitesini ve ticari uygulanabilirliğini  değerlendirme noktasında kritik bir adım" dedi.

Porsche Araştırma ve Geliştirme İcra Kurulu Üyesi Michael Steiner ise elektriğe geçişin  kendileri için bir öncelik olduğunu da vurgulayarak  "e-yakıtlar, güç  aktarım stratejimiz için iyi bir tamamlayıcı. Müşterilerimizin,  geleneksel içten yanmalı motorlara sahip otomobilleri ve önemli ölçüde  daha düşük sera gazı emisyonlarına sahip şarj edilebilir hibrit  otomobilleri kullanmalarına olanak tanıyor. Bu iş birliği, e-yakıtları  yarış pistinde zor koşullar altında test etmemizi sağlıyor.
E-yakıtlar, geleneksel yakıtların yerini alacak uygun fiyatlı ve daha  düşük sera gazı emisyonu üreten bir alternatif olarak kullanmak üzere  atılmış bir adım" dedi.