EY, 2021’de ‘karbon negatif’ olacak

HASAN KUŞ

EY olarak iklim kriziyle mücadelenin, daha iyi bir çalışma dünyası inşa etmede kilit bir unsur olduğunu söyleyen EY Türkiye İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri Zeynep Okuyan, EY’nin Türkiye dâhil olmak üzere dünya genelinde faaliyet gösterdiği 150’den fazla ülkede sera gazı emisyonlarını dengeleyerek Aralık 2020 itibarıyla ‘karbon nötr’ olduğunu vurguladı. Okuyan, bu yıl ise daha fazla karbonu atmosferden uzaklaştırarak ‘karbon negatif’ olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Müşterileri, çalışanları ve diğer tüm paydaşlarıyla el ele vererek iklim kriziyle mücadeleye katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Zeynep Okuyan, “Şirketimizin NextWave Stratejisi’nin bir parçasını oluşturan sürdürülebilir eylem planımızda; saldığımız sera gazı emisyonundan daha fazla emisyonu absorbe ederek karbon negatif hale gelme hedefimizin yanı sıra küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlı tutmak adına; emisyon azaltım planlarımız ile toplam sera gazı emisyonlarımızda yüzde 40 azaltım sağlama ve 2025 yılına kadar atmosfere yeni emisyon salımı yapmadan ‘net sıfır’ olma hedefimizi oluşturduk” dedi.