EY Türkiye, Bursa ofisinin hizmet kapasitesini iki kat artırdı

08 Ekim 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - EY (Ernst & Young), Türkiye ekonomisinin en önemli yerli üretim ve sanayi merkezlerinden Bursa’da denetim, vergi, danışmanlık ve kurumsal finansman hizmetleri alanlarına yönelik gelen taleplerini karşılamak amacıyla hizmet kapasitesini iki kat artırdı. Bursa kadrosunu genişleten EY Türkiye, ofisini de çalışma alanı daha geniş olan yeni bir iş merkezine taşıdı.

EY Bursa Ofisi’nin yeni işyeri açılışı için EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, Denetim Bölümü Şirket Ortağı Ferzan Ülgen ve Vergi Bölümü Şirket Ortağı Emre Çelebiler’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Bursa ve çevre illerde faaliyet gösteren firmaların üst düzey yöneticileri katıldı. EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’de 30 yılı aşkın bir süredir global ağ ve kaynaklarını kalite ve sektör odaklı bir yaklaşımla ekonomiye katma değer yaratmak için kullandıklarını belirtti.

Bursa’da bölgesel ekonominin ivme kazanmasına sağladıkları desteği artırmayı hedeflediklerini dile getiren Canoğulları, “Büyüyen kadromuzla Bursa ve çevre illerdeki şirketlerin iş ortamının iyileşmesine ve bölgenin yatırımcılar nezdinde çekiciliğinin artmasına daha çok katkıda bulunacağız. Her biri alanında uzman ekiplerimiz, şirketlerin ihtiyaçlarına uygun oluşturulmuş yüksek katma değerli hizmetler sunacak” dedi. 2018-2019 mali yılında yönetim kadrosunu daha da güçlendiren EY Türkiye’nin Ortak ve Yardımcı Ortaklardan oluşan 76 kişilik bir yönetim kadrosu bulunuyor.