EY: Yenilenebilir enerji pazarı tüm dünyada hız kazandı

EY Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi (RECAI) araştırmalarının en güncel versiyonu yayımlandı. 2003 yılından beri yılda iki kez hazırlanan araştırma, tüm dünyada devletlerin, ithal enerjiye bağımlılıklarını azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji programlarına hız verdiğini gösteriyor. Araştırma, yenilenebilir enerji üretiminin, yükselen gaz fiyatları, jeopolitik gerilimler, tedarik zinciri sorunları, ekonomik belirsizlikler ve beklenmedik iklim koşulları gibi etkenlerin hâkim olduğu bir ortamda her zamankinden daha kritik hale geldiğini vurguluyor. EY RECAI 60, yenilenebilir enerji yatırımlarının ve bu alandaki fırsatların çekiciliği kapsamında dünyanın en cazip 40 pazarını sıralıyor.

RECAI ilk 40 pazar sıralamasına göre ABD, yeşil hidrojen endüstrisi için bir önemli bir adım olan ve Ağustos 2022'de kabul edilen Enflasyonu Düşürme Yasası’nın da etkisiyle listenin ilk sırasındaki yerini koruyor. Yenilenebilir enerji dönüşümünü hızlandırma yolundaki taahhütlerini sürdüren Çin ikinci sıradaki yerini korurken, Almanya ise yenilenebilir enerji sektörüne sağlanan yeni desteklerin etkisi ile bir basamak yükselerek üçüncü oldu. RECAI sıralamasında bir basamak gerileyerek dördüncü sırada yer alan Birleşik Krallık, kurulu açık deniz rüzgâr kapasitesi sıralamasında birinciliğini Çin'e kaptırdı. Hollanda, 2050 yılına kadar 70 GW açık deniz rüzgâr enerjisi hedefini içeren iddialı gündemi ile ilk 10'a girmeyi başardı. 2030 yılına kadar 15 GW temiz enerji ve 2 GW açık deniz rüzgâr enerjisi hedefleyen Yunanistan listede dikkate değer pazarlar arasında gösterildi.

EY RECAI 59’da 25. sırada olan Türkiye ise, EY RECAI sıralamasında bir önceki sürüme göre beş basamak gerileyerek 30. sırada yer aldı. Yapılan değerlendirmede bu durum yerel para biriminin değer kaybına bağlanıyor.

EY RECAI araştırmasında bir ilk: Normalleştirilmiş endeks sıralaması

EY araştırması, yenilenebilir enerji piyasalarının çekiciliğini karşılaştırmak için, bu alandaki yatırım fırsatlarının mutlak büyüklüğünü yansıtan çeşitli ölçütleri değerlendiriyor. Dolayısıyla büyük ölçekli ekonomiler endekste daha yüksek sıralarda yer alıyor. RECAI araştırmasının en son versiyonu, gayri safi yurt içi hasıla etkilerini (GSYİH) normalize eden ve beklentilerin üzerinde performans sergileyen pazarları gösteren yeni bir endeksi de içeriyor. RECAI sıralaması, daha büyük sermaye akışlarına ve kapasitelere sahip en çekici küresel yenilenebilir enerji piyasalarını gösterirken, “normalleştirilmiş endeks” ise yenilenebilir enerjiye yönelik destekleyici kamu politikaları ve güçlü proje ekonomisi ile yüksek performans sergileyerek potansiyel yatırımcılar için cazip alternatifler yaratan daha küçük pazarları öne çıkarıyor.

Buna göre normalleştirilmiş endeks sıralamasında birinci, RECAI sıralamasında ise 19. sırada yer alan Fas öne çıkıyor. Portekiz de (normalleştirilmiş RECAI sıralaması: 8, RECAI sıralaması: 25), devletin yenilenebilir enerjiye verdiği önemin olumlu etkileri konusunda iyi bir örnek oluşturuyor.

PPA endeksi: Daha fazla küresel pazar genişlemesi için temeller hâlâ sağlam

EY RECAI Araştırması, uzun bir büyüme döneminin ardından, rekor seviyedeki yüksek enerji fiyatları ve yoğun piyasa çalkantıları nedeniyle, 2022'de kurumsal enerji satın alma anlaşmaları (PPA'lar) yoluyla taahhüt edilen elektrik üretim hacminin 2021'den daha az olmasının beklendiğine dikkat çekiyor. 2022 yılında Avrupa'daki yeni PPA kapasitesinin yaklaşık üçte birine sahip olan İspanya, en büyük PPA pazarı olmayı sürdürüyor.

EY RECAI Araştırması ayrıca, enerji esnekliğine olan ihtiyacın hiç bu kadar kritik olmadığının da altını çiziyor. Yenilenebilir enerji üretimine ağırlık vermek, enerji çeşitlendirmesini hızlandırmak ve enerji depolamasını artırmak küresel öncelikler arasında yer alıyor. “Net sıfır” hedefine ulaşmada yenilenebilir enerji entegrasyonunun önemini de vurgulayan rapor, üretimi artan yenilenebilir enerjinin şebekelere entegrasyonunun nasıl hızlandırılacağı konusunun da giderek öne çıktığına dikkat çekiyor.