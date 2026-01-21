EY’nin girişimci kadın liderleri Bursa’da buluştu

Dünyanın önde gelen danışmanlık ve denetim şirketlerinden EY (Ernst & Young) tarafından yürütülen Winning Women EMEIA programı kapsamında seçilen 10 kadın girişimci, Bursa’da düzenlenen etkinlikte buluştu. Kadın liderliğini iş dünyasında daha görünür kılmayı hedefleyen organizasyon, katılımcılara hem ilham verici bir şehir deneyimi hem de güçlü bir networking ortamı sundu.

EY Winning Women EMEIA; yüksek büyüme potansiyeline sahip kadın girişimcilerin işlerini ölçeklendirmesine destek olmayı amaçlayan, mentorluk ve uluslararası iş ağına erişim sağlayan küresel bir gelişim platformu olarak öne çıkıyor.

Buluşma, Yiğitali Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifinde yerel üreticilerle yapılan köy kahvaltısıyla başladı. Ardından gün boyunca Bursa’nın simge noktaları olan Ulu Camii, Yeşil Türbe, Bursa Kalesi, Tophane ve Koza Han ziyaret edildi. Katılımcılar, şehrin kültürel mirasının yanı sıra Bursa mutfağının öne çıkan lezzetlerini de deneyimleme imkânı buldu.

“Bursa, girişimci kadınlar için ilham kaynağı”

Etkinliğin ev sahibi Akka Kalıp Enjeksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Akıncı, Bursa’nın girişimci kadınlar için önemli bir motivasyon merkezi olduğuna dikkat çekerek buluşmanın kadınların temsili ve toplumsal cinsiyet eşitliği açısından değerli bir adım olduğunu söyledi.

EY Türkiye Program Lideri Müge Tan Belviso ise Bursa’nın tarihi dokusunun organizasyona anlam kattığını vurguladı. Katılımcılardan Doğa Taşlardan Bursa gününü “doğa ve tarih birlikteliği” olarak nitelendirirken, Belkıs Aktürk kenti “Osmanlı’nın ilk başkenti ve açık hava müzesi” sözleriyle tanımladı.