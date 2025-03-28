EYP Türkiye'de üst düzey atama

Ernst&Young Parthenon'un Türkiye'deki organizasyonunun Strateji Hizmetlerinden Sorumlu Şirket Ortağı olarak Kağan Karamanoğlu atandı.

1999'da University of Kent'in Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Karamanoğlu, 2000'de London School of Economics'te yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Yeni görevine başlamadan önce ise 2018-2024 arasında uluslararası bir danışmanlık firmasında Strateji Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı olarak görev alan Karamanoğlu, şirketin strateji lideri olarak farklı sektörlerdeki şirketlere kurumsal strateji, büyüme stratejisi, pazara giriş stratejisi gibi alanlarda danışmanlık sunacak.