EYP Türkiye'de üst düzey atama
Ernst&Young bünyesindeki EY-Parthenon'un Türkiye'deki organizasyonunun Strateji Hizmetlerinden Sorumlu Şirket Ortağı, Kağan Karamanoğlu oldu. Karamanoğlu yeni görevinde şirketin strateji lideri olarak farklı sektörlerdeki şirketlere kurumsal strateji, büyüme stratejisi, pazara giriş stratejisi gibi alanlarda danışmanlık sunacak.
Ernst&Young Parthenon'un Türkiye'deki organizasyonunun Strateji Hizmetlerinden Sorumlu Şirket Ortağı olarak Kağan Karamanoğlu atandı.
1999'da University of Kent'in Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Karamanoğlu, 2000'de London School of Economics'te yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Yeni görevine başlamadan önce ise 2018-2024 arasında uluslararası bir danışmanlık firmasında Strateji Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı olarak görev alan Karamanoğlu, şirketin strateji lideri olarak farklı sektörlerdeki şirketlere kurumsal strateji, büyüme stratejisi, pazara giriş stratejisi gibi alanlarda danışmanlık sunacak.