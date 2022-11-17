Eyrice, Avrupalının dişine odaklanacak

Esra Özarfat

BURSA - Diş protezi üretimi alanında Amerika’da bin 500, Hindistan’da ise 4 bin kişi istihdam eden ve Avrupa’nın protez ihtiyacını karşılayan iki tesis bulunduğunu, Çin’de de bu alanda üretim yapan iki tesis olduğunu belirten Türkay Eyrice, “Dünyada 500 milyar dolar hacme sahip bir pazar. Türkiye, diş protezinde 2021 yılında 100 milyon dolar ihracat yapmış. Çin ise 6 milyar dolar. Çin ve Hindistan’ın ardından Macaristan’da da bu alanda girişimler oluşmaya başladı. Bizim bu alanı kapatmamız lazım. Türkiye olarak bu pazardan bir an önce pay almamız lazım. İhracat kilogram değerimiz 10 bin dolara ulaşıyor. Hedefimiz katma değerli ihracatı artırmak. Avrupa pazarına talibiz” dedi. Dünyada bu alanda katma değerli üretim yapılacak 5’inci fabrikayı Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) 20 bin metrekare kapalı alanda kuracaklarını belirten Eyrice, “Biz de yapabiliriz dedik ve yola çıktık. Avrupa ve Türkiye’nin tamamına hizmet verecek bir tesis olacak. İlk etapta 15 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz. Kapasite 10 kat artacak. Kısa vadede bin kişi istihdam edilecek. TEKNOSAB’da 3 proses olacak. Kamu kuruluşları ve özel sektör ve ihracat. Bu kapasitede Türkiye’de tekiz. İlk etapta bin kişiye istihdam sağlanacak” dedi. Yeni tesisin kurulacak akademi ile bir eğitim ve üretim merkezi olacağına işaret eden Türkay Eyrice, meslek yüksek okullarında öğrenim gören gençleri burada pratik eğitime tabii tutarak sektöre kazandıracaklarını aktardı.

Yılda 2 milyon parça diş üretiyor

Bursa Tahtakale’de küçük bir ofiste sektöre girdiklerini anlatan Eyrice, bugün yıllık 2 milyon parça diş üretimi, 2 bin metrekarelik alanda 250 çalışan ile 3 vardiyada Türkiye’nin her yerine hizmet verir hale geldiklerini dile getirdi. Teknolojik yatırıma ağırlık verdiklerini vurgulayan Türkay Eyrice, “Sektörün yerlilik oranı yüzde 50. Kendi içinde malzeme çeşitliliği çok arttı. İşin içine çok fazla donanım girdi. Bu kapsamda teknoloji yatırımlarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. Kuruluşlarının 25’inci yılında TEKNOSAB’da üretime başlamayı hedeflediklerini açıklayan Eyrice, kısa vadede yıllık üretimi 10 milyon adede çıkarmayı planladıklarını anlattı. Üretimin yüzde 80’ini kamu kurumları için yaptıklarını, özel sektörden gelen talepleri karşılamakta zorlandıklarını ifade eden Eyrice, hastanelerde kendi donanımları ile teknik personellerinin bulunduğunu, gerekli revizyonları yerinde yaptıklarını bildirdi.