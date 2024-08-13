Eyüp Lojistik'ten 800 milyon liralık yatırım

Attıkları yeni yatırım adımıyla sektöre hareketlilik getireceklerini düşündüklerini belirten Eyüp Lojistik ve Intro Gayrimenkul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, Türkiye'deki yatırımlarıyla ülkeye değer katmayı hedeflediklerini belirtti.

Bartık, "Elektronik ticaretin hızla gelişmesiyle, İstanbul Çatalca'da ve Kocaeli Gebze'de depo talebinin artması bizi böyle bir yatırıma yönlendirdi. Bölgedeki depolama hizmeti ihtiyacını bir nebze de olsa gidererek, lojistik sektörüne hareket kazandıracağız. Intro Gayrimenkul AŞ olarak, depolama merkezimizden, yıllık yaklaşık 150 milyon lira gelir elde etmeyi öngörüyoruz. Uzun yıllara dayalı bilgi birikimimizle, fark yaratan 'depootel' konseptimizle, depolama sorununu ülkemizin ve dünyanın gündeminden kaldırmayı hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.

Sektörün nabzını dinlemek çok önemli

Bartık, Intro Gayrimenkul AŞ olarak Türkiye'nin yeni yatırımları arasında beklenen ve tercih edilen firması olacaklarını vurgulayarak, "Ülkemizin ekonomik politikaları, küresel faktörleri dikkate alarak sektörün nabzını takip ediyoruz. Gelişen yeni normlar, savaş ve barış uyarlamalarından global değişimlere kadar, her işareti, sorumlu olduğumuz değerler adına araştırıp, analiz ediyoruz. Risk almanın yüksek getirisi şu an için kısa vadeli planlamalarımızda değil, projelerimizde yılların birikimi ve güvencesiyle öncü olmanın, istikrarlı bir şekilde yol almanın, yol kat edebiliyor olmanın, gururuyla gayrimenkul sektörüne yön vereceğiz" değerlendirmelerinde bulundu.

Ekonomideki dalgalanmaları avantaja dönüştürmeye devam

Intro Gayrimenkul AŞ'nin güçlü finansal yapısıyla sektöre adım attığına işaret eden Bartık, şunları kaydetti: "Hızlı aksiyon alabilen, ekonomideki dalgalanmaları avantaja dönüştüren, kârlı yatırımlarıyla öne çıkan dinamik bir firmayız. Tıpkı lojistik sektöründe Eyüp Lojistik gibi, gayrimenkul sektöründe de Intro Gayrimenkul AŞ'yi sektörünün parlayan yıldızı haline getireceğiz."