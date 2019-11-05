Ezel Kozmetik, ihracatla büyüyecek

05 Kasım 2019

DİLEK FİDAN / SİVAS

Ezel Kozmetik, kilden ürettiği yaklaşık 150 çeşit ürünle kozmetikte Dermokil markasını oluşturdu. Firma, Dermokil markasıyla 27 ülkeye ihracat yapıyor.

Kilden ürettikleri ürünlerin cilt bakımında kullanıldığını belirten Ezel Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Karaca, "Dermokil markasını yurtiçinde ve yurtdışında hızla büyüterek, global marka olmasını hedefliyoruz"dedi. Dermokil markası ile 27 ülkeye, yaklaşık 150 çeşit ürün gönderdiklerini kaydeden Karaca, “Bu yıl yaklaşık yüzde 40 büyüme hedefliyoruz. Marka bilinirliğini de kil panelleri yaparak ve 'Dermokil Akademi' adında bir oluşuma girerek artırmak istiyoruz” dedi.

Sivas’ta kurulu şirketlerinin 2005’ten itibaren Ar- Ge çalışmalarına ağırlık vererek, kilden 150 çeşit kozmetik ürün imal ettiğini söyleyen Ünal Karaca, ürünlerin yüzde 98’inin kil içerikli olduğunu ve firma olarak bu alanda yenilikçi olduklarını ifade etti. Karaca, “Kilden katma değer oluşturduk ve Türkiye markası yaptık. Hedefimiz Dermokil’i dünya markası haline getirmek. Dermokil, yurt genelinde medikal ağırlıklı seri ile 4 bin satış noktasında eczanelerde satılıyor. Bunun yanı sıra satış ağını genişletmek ve daha geniş kitlelere ulaşmak için yeni bir GMP, ISO, TSE, GCMARK, IFS Global market, Migros onaylı tedarikçi sertifikalarıyla birlikte daha fazla müşteriye ulaşacağız. Böylece ulusal kozmetik mağazalarının yanı sıra yerel zincir marketlerde yer alıyoruz” diye konuştu.

“Yeni ürünler geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor”

Kil içerikli ürünler üretmek için Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri ile çalışmalarına hız verdiklerini söyleyen Karaca, kozmetik ve dermokozmetik alanında doğal içerikli cilt, saç ,el, vücut, diş sağlığı gibi ürünler üzerinde çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Ar-Ge çalışmalarının önemli olduğuna vurgu yapan Karaca, “Halen üzerinde çalıştığımız ve yakın zamanda piyasaya süreceğimiz doğal içerikli ürünlerimizi ihraç etmeyi de hedefliyoruz” dedi.

Ar-Ge'ye cirodan yüzde 3 pay ayırdıklarının altını çizen Ünal Karaca, Ar-Ge bölümlerinde beş teknik personelle birlikte 40 kişiyi istidam ettiklerini kaydetti. Alanında uzman kimyacılarla çalıştıklarını ifade eden Karaca, “İçerik ve nitelik açısından faydalı ürünler geliştirmeye odaklanan şirketimiz Sağlık Bakanlığı’ndan alınan belge ile üretim yapıyor. Kil içerikli mamuller yoğun taleop görüyor. Kili endüstriye ve kozmetik sektörüne kazandırdık. Markamızın bilinirliğini artırarak, sektöre yön vermeye de adayız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan son çıkardıkları diş macununun, florür ve gluten içermediğini ve yine doğal kilden yapıldığını ifade eden Karaca, “Bu diş macununu iç piyasaya verdiğimiz gibi Çin'e de gönderiyoruz. Ürünümüz olumlu tepkiler alıyoruz. Ürünün tüketimi ve aldığımız geri bildirimler son derece iyi” diye konuştu.