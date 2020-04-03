Faaliyetlerine kademeli ara veren Coşkunöz, tıbbi malzeme üretimine başladı

03 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) – Coşkunöz Holding bünyesindeki Coşkunöz Metal Form, üretimine kademeli olarak ara verdiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada:

“Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya ve ülkemiz zor günlerden geçiyor. Coşkunöz Metal Form olarak da salgınla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ve Coşkunöz Holding genelinde çalışanlarımızın sağlığını öncelik alarak uygulanan tedbirlere paralel olarak gerekli aksiyonları bugüne kadar devreye aldık; almaya da devam ediyoruz.

Bu doğrultuda, sağlık risklerini azaltmaya yönelik aldığımız önlemler ile global tedarik zincirinde yaşanan aksamaları ve ticaretin yavaşlamasını dikkate alarak, Coşkunöz Metal Form fabrikasındaki faaliyetlerimizin büyük bir kısmına 31.03.2020 tarihi itibarıyla kademeli olarak geçici bir süre ara verme kararı aldık. Üretime tam kapasite yeniden başlama tarihi, iş akışlarındaki olası gelişmeler günlük olarak takip edilerek, Coşkunöz Holding ve Coşkunöz Metal Form yönetimlerinin kararları doğrultusunda paylaşılacaktır” denildi.

Koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme üretimine başladı

Yapılan açıklamada ayrıca Coşkunöz Holding ve bağlı şirketleri olarak hastanelerde hizmet veren sağlık personelinin kullanması için koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme üretimine başladıkları da duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak, finansal istikrar ve güven ortamının korunmasına katkı sunmak, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, milletimize ve devletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için bir an önce tüm faaliyetlerimizi yürütme gayreti içindeyiz. Yaşadığımız zaruri dönemin ardından piyasanın ihtiyaçlarını güçlü bir şekilde karşılamaya devam edeceğiz.”