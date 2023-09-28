Fabrika yatırımı ile üretimi ve istihdamı yüzde 30 artıracağız

Özlem SARSIN

“Bambi Yatak Sanatı” markası ve mottosu ile 2017 yılında markalaşmaya ve Ar-Ge’ye ağırlık vermeye başladıklarını söyleyen Bambi Yatak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Çetmen, bugün gelinen noktada Türkiye’ye “ tabelalı yatak mağazası” konseptini yerleştirdiklerini ve Bambi markasını yeniden canlandırdıklarını ifade etti.

“Günde 2 bin yatak üretiyoruz”

Sektörde faaliyet gösteren markalar arasında Bambi’nin ikinci sırada yer aldığını belirten Çetmen, “Büyümemiz kat be kat artarak devam ediyor. Büyümek bizi yeni yatırımlara yönlendirdi. Mevcut fabrikamız olan Bambi 1-2- 3-4’ün olduğu yerde 5. fabrikamızın yatırımına başladık.

Tamamen öz sermaye ile yaptığımız yeni fabrikamız 40 bin metre kare büyüklüğünde olacak. Üretim kapasitemiz ve istihdamımız yüzde 30 oranında artacak. Yeni yatırım 2024 yılının sonunda devreye girmiş olacak. Toplamda ise 110 bin metre karelik bir üretim alanına sahip olacağız.

1071 kişilik bir istihdam gücümüz var, bunun 850’ye yakını üretimde istihdam ediliyor. Bu istihdam gücümüz ile baza ve başlık hariç günde 2 bin adet yatak üretiyoruz. Fabrikamızda günde 5 bin adet parça üretimi gerçekleşiyor” diye konuştu.

“İhracatın yüzde 90’nını Avrupa’ya yapıyoruz”

2023 yılını cirosal bazda yüzde 110’luk bir büyüme ile kapatacakları tahmininde bulunan Çetmen, geçtiğimiz yıl 1,6 milyar lira olan cirolarının bu sene 3,3 milyar liraya ulaşacağını ifade etti. Şu ana kadar olan ciro hedeflerini tutturduklarını kaydeden Çetmen, cironun yüzde 15’inin de ihracattan geldiğini dile getirdi. Çetmen ihracat çalışmaları hakkında şunları söyledi, “İhracatımızın yüzde 90’ı Avrupa’ya gerçekleşiyor.

Avrupa’da gurbetçilerimizin yoğun olması oradaki satışlarımızı olumlu etkiliyor. Çünkü Türkler oralarda Türk televizyonlarını izlediği için farkındalıkları daha yüksek oluyor. Bir Türk markası ile Avrupa’da yer edinebilmek çok zor ama biz bunu başardık. Ortadoğu’ya da ihracat yapıyoruz ama Avrupa pazarı gibi canlı değil. Kültür farklılığı bile bizim satışlarımızı çok etkiliyor” ifadelerini kullandı.

“5 dakikada doğru yatak seçilemez”

Bambi’nin 45 patent sahibi olduğunu, yatak teknolojisinin gelişimine önem verdiklerini söyleyen Adem Çetmen, "İnsanlar mağazalara geliyor. Alacağı yatağı el yordamı seçiyor.

O an kişiye doğru gelen yatak, eve götürüp birkaç gün kullandığında yatağın doğru bir yatak olmadığını anlaması ile sonlanabiliyor. 5 dakikada size uygun yatağı seçemezsiniz. Bununla ilgili de ar-ge çalışmaları yapıyoruz. Farklı konfor arayışlarını tek bir yatakta birleştiren Confizone yataklarımızı geliştireceğiz. Bambi olarak insanların doğru yatağı seçebilmesine odaklanıyoruz” dedi.

Bambi’nin kampanyalara da önem verdiğini söyleyen Çetmen, “Ekim ayının ortasında yeni bir kampanyaya başlıyoruz. 31 Aralık’a kadar devam edecek. Eski yataklarını yeni Bambi’ler ile değiştiren müşterilerimize, yeni aldıkları ürün tutarının yüzde 11’i kadar hediye çeki vereceğiz” diye konuştu.

“Çarşafı reklamlardan ilk biz çıkardık”

Adem Çetmen, 2017 yılında başlayan reklam serüveninde “Bambim Var Benim” söyleminin insanların diline ve hafızasına yerleştiğini ifade ederek, şöyle konuştu; “6 yıl önce Hülya Avşar ile başladığımız bu yolculuk bize çok şey kattı. Reklamlarımızla bir farkındalık yarattık. Mesela eskiden yatak reklamlarında yatağın üzerinde çarşaf da kullanırlardı, çarşafsız yatak olur mu dediler.

Biz yatak üreticisiyiz yatağımızı göstermemiz lazım dedik ve çarşafı reklamlardan çıkardık. Satış rakamları ve ilgi artınca reklam sayımızı arttırmaya karar verdik. Reklamın gücünü anlamaya başladık. Reklam süreci başladığında sadece 3 tane tabelalı mağazamız vardı. Şimdi ise 785 tabelalı mağazamız var. Yurt içinde mağaza sayımızı 2023 sonu itibari ile 800’e ulaşacak. Yurt dışında da 250 adet satış noktamız var. Markalaşmayı yaşayarak öğrendik.”