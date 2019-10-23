Fabrika yatırımını hızlandıran Besel, ciroyu %30 artıracak

23 Ekim 2019

Besel Foil Genel Müdürü Ziya Kaya, 85 ülkeye ihracat yapan şirketin fabrikada yatırımlarını hızlandırdığını vurgulayarak, 2019 yılı sonunda cirolarını yüzde 30’un üzerinde artırarak 400 milyon TL ulaşacaklarını ifade etti.

1975'ten bu yana ambalajlama, paketleme ve endüstriyel uygulamalar için kullanılan plastik malzemelerin üretimi alanlarında faaliyet gösteren Besel Foil şirketinin Genel Müdürü Ziya Kaya, “2018 yılını 35 bin ton satış hacmi ve yaklaşık 300 milyon TL ciro ile kapatmıştık. 2019 yılının ilk 9 aylık döneminde 250 milyon TL satış yaptık; bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren satışlarda yakalığımız artış ivmesine istinaden 2019 yılı sonunda 400 milyon TL ciro büyüklüğüne ulaşacağız” dedi.

Şirket olarak yaptıkları yeni yatırımlardan da bahseden Kaya şöyle konuştu: “2018 yılı sonu itibariyle fabrikamızdaki kapalı alanımızı, yeni yatırımlarımızla beraber 35.000 m2’ye çıkardık. Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor; laminasyon (solventsiz/kombo) ve dilme makinesi yatırımları yaptık, bununla beraber kendi teknik ekibimiz mevcut dilme ve laminasyon hatlarımızın revizyon çalışmalarına devam ediyor.” Ekim ayı itibariyle Avusturyalı SML şirketinden satın aldıkları, yıllık 10 bin ton kapasiteli streç film hattını devreye soktuklarını bildiren Kaya, “Hem endüstriyel streç hem de gıda streçi üretimimiz başladı; aldığımız siparişlerle bu hattın kapasitesini çok hızlı doldurduk. Bu nedenle aynı hattın ikincisi için de yine aynı firma ile satın alma sözleşmemizi imzaladık, yeni streç film hattımızın teslim sürecini başlattık. Yeni hattımız Ocak 2020 yılında fabrikamızda olacak. Fabrikamızda kadın istihdamını arttırmak için yeni projelerimizi yeni yılda hayata geçireceğiz” dedi.

“2018 yılında 25 milyon dolar ihracat yaptık”

Besel Foil olarak sloganlarının “Türkiye’de Üretiyoruz, Dünya’ya Satıyoruz” olduğunu hatırlayan Kaya, “Bu süreçte ayrı 85 ayrı ülkede müşterilerimiz bulunuyor, bu ülkelere ihracat yapıyoruz. 2018 yılını yaklaşık 25 milyon dolarlık ihracat ile kapattık. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu senede en büyük ilk 1.000 ihracatçı listesine girmeyi başardık” diye konuştu. Kaya, şirketlerinin 5 yıllık stratejik planı kapsamındaki hedeflerini şöyle sıraladı: “En büyük ilk 500 ihracatçı arasına girmek ve daha da önemlisi burada kalıcı olmaktır. Bu yönde yatırımlarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Almanya, Romanya, İsmanya, Amerika, Suudi Arabistan ihracat yaptığımız önemli ülkeler; bunlarla beraber Dominik Cumhuriyeti, Gana, Çin, Norveç, Avustralya ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer almaktadır.”

“Enerji maliyetlerini güneş panelleriyle çözdük”

Türkiye’de üreticilerin yaşadığı genel sıkıntının enerji maliyetlerinin yüksek olması olduğunu ifade eden Kaya, “Bununla ilgili çözümü fabrika çatılarımıza güneş panelleri takmakta bulduk. Çatı GES projesi için çağrı mektubu süreçlerimizi başlattık, yatırım 2020 yılında tamamlanacak; bu sayede fabrikamızda kullandığımız elektiriği kendimiz üretmiş olacağız” dedi. Önemli bir başka sorunlarının da nitelikli çalışanlara ulaşabilmek olduğunu aktaran Kaya, “Bu noktada zaman zaman sıkıntılar yazışıyoruz. Besel Foil olarak sosyal sorumluluk kapsamında ülkemiz adına nitelikli çalışanların sayısını artırabilmek için başarılı öğrencilere burs vererek onlara destek oluyoruz” diye konuştu.

“Kadın istihdamına katkı projemizi 2020 ile devreye alacağız”

Şirket olarak finansla hedeflerimizi gerçekleştirmenin yanısıra; sosyal sorumluluk projelerini destekleye çalıştıklarını bildiren Kaya, “Tüm Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarımızda çevresel etkileri değerlendiriyoruz. Kadın istihdamına katkı sağlamak için geliştirdiğimiz özel proje ve yatırımları yeni yılla beraber devreye alacağız. Bunlarla birlikte başarılı öğrencilere destek olmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde tüm bu projeleri vakıf bünyesinde yürütebilmek adına çalışmalar yürüteceğiz” dedi.