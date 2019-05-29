“Fabrikaları Endüstri 4.0’a hazırlıyoruz”

29 Mayıs 2019

Ürettikleri operatör panelinin kilogram başına ihracat değerinin 115 dolar olduğunu belirten Emko Elektronik Genel Müdürü Ayhan Ispalar, ürün katmanları açısından bakıldığında ise kilogram değerinin 60 dolar ila 500 dolar arasında değişkenlik gösterdiği bilgisini verdi. Ipsalar, TÜBİTAK 1511 projesi kapsamında geliştirerek ticarileştirdikleri operatör panel serisinin tamamen yerli olduğunu söyledi.

Elektronik malzemelerin yurtiçinde üretilmemesi nedeniyle ithal edildiğini ifade eden Ayhan Ispalar, “Bununla birlikte Türk mühendislerinin geliştirdiği operatör panelimiz Türkiye’de ilk defa imal edilen bir ürün. Yazılım, donanım, tasarımı, 'know-how' tamemen yerli. Ürüne yeni boyutlar ekleyerek çeşitlendirdik” dedi.

Ispalar, “Emko olarak endüstri 4.0’a geçmek isteyen, dijital fabrikalar kurmayı hedefleyen firmaların, üretimlerini dijitalleştirerek, sürece başlamasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Güney Afrika’da baraj kapağı projesine ürün verdik”

Yerli operatör paneli serisinde bu yıl içinde ilk ihracatı Güney Afrika’ya yaptıklarını bildiren Ispalar, “Güney Afrika’da baraj kapağının kontrolü projesine ürün verdik. Ağırlıklı endüstriyel otomasyon projelerine ürün veriyoruz. Ürün gamımız, projeye göre özelleştirilebilme özelliğine sahip. Hindistan, Almanya, Amerika’da da devam edene projeler var” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ekonomi gündeminde olan katma değeri yüksek ürünler konusunda yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösterdiklerini kaydeden Ispalar; makine imalat ve üretim sanayinde kullanılan tüm profesyonel, endüstriyel ve elektronik yazılımları, sistemleri ve sensörleri ürettiklerini aktardı.

Bugün gelinen noktada dört ana ürün grubunda dört ürün jenerasyonu yaşadıklarını ifade eden Ayhan Ispalar, “Yaklaşık 7,5 yılda bir ürün yeniliyoruz. Geçen yıl Bakanlık onaylı Ar-Ge merkezi olduk ancak 30 yılı aşkındır zaten Ar-Ge yapıyoruz” dedi. İhracattaki kilogram değerinin 115 dolar olduğunu belirten Ayhan Ispalar, ürün katmanları açısından bakıldığında ise 60 dolar ile 500 dolar arasında değişkenlik gösterdiği bilgisini verdi.

Cirodan her yıl Ar-Ge’ye ortalama yüzde 6’lık pay ayırdıklarını ifade eden Ispalar, 2019 yılında cirosal bazda mevcudu korumayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Ayhan Ispalar, 23’ü Ar-Ge Merkezi’nde olmak üzere toplamda 145 kişi istihdam ettiklerini belirtti.

İklimlendirmede uzaktan erişim sağlayan kontrol cihazları üretiyor

Ayhan Ispalar, hizmet verdikleri alanlardan birinin de iklimlendirme prosesindeki ısıtma, soğutma, havalandırma işlemleri için kontrol cihazları üretmek olduğunu belirterek, “Uzak izleme ve kontrol yazılımlarımız sayesinde kullanıcılar dünyanın her yerinden sistemlerine uzak erişim sağlayıp izleme ve kontrol yapabiliyor” dedi.

Ispalar, “Endüstriyel tip soğutma dolapları, kümes iklimlendirme sistemleri, chiller soğutma uygulamaları, frigo araç soğutma kontrol cihazları, soğutma depoları gibi birçok uygulama alanına hizmet veriyoruz. Bu kapsamda üretilen cihazlarda uzak izlemenin ve kontrolün önemi her geçen gün artıyor. Emko’nun uzak izleme ve kontrol yazılımları sayesinde kullanıcılar dünyanın her yerinden sistemlerine uzak erişim sağlayıp izleme ve kontrol yapabiliyor” dedi.

Bugün itibarıyla üretimin yüzde 70’ini ihraç ettiklerini, doğrudan ihracat oranlarının ise yüzde 42 seviyesinde olduğunu kaydeden Ispalar, halihazırda 120 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Ayhan Ispalar, “Arjantin, Şile, Meksika, Hindistan, Peru, Kolombiya, Ekvator, Almanya, Rusya, Polonya, Yunanistan, İngiltere, İtalya, İspanya, Hollanda, Çin, Endonezya, Mısır, Libya, Cezayir, Tunus, Fas, Afrika, Ürdün gibi ülkelerle çalışıyoruz” dedi.

Yeni pazarlar kapsamında markalarını iyi temsil edecek ve satış sonrası teknik servis hizmeti verebilecek distribütörlere ihtiyaç duyduklarını dile getiren Ayhan Ispalar, mevcut distribütör sayılarının 42’ye ulaştığını kaydetti.

Emko web yönetimi ile verileri bulutta topluyor

İklimlendirme alanında kullanılan kontrol cihazlarında web tabanlı takip yazılımlarının yanı sıra, yeni oluşturulan android ve IOS uygulamalarıyla da kullanıcıya mobil cihazlar ile prosesi izleme imkanı verdiklerine değinen Ispalar, “faaliyet gösterdiğimiz alandaki bir diğer önemli husus da kalite sistemleri gereği geriye dönük izlemeler için veri toplamadır. Web tabanlı yazılımımız Emko web yönetimi ile veriler bulut yapısında güvenle toplanıyor ve bu sayede yetkili kullanıcılar dünyanın her yerinden verileri kolaylıkla izleme olanağına kavuşuyor” dedi.