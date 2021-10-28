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Facebook adını Meta olarak değiştirdi

Sosyal medya devi Facebook, Perşembe günü şirket adını Meta olarak değiştireceğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Facebook Connect artırılmış ve sanal gerçeklik konferansında duyurulan isim değişikliği, şirketin sosyal medyanın ötesinde artan hedeflerini yansıtıyor.

Yeniden markalaşma, şirketin geçtiğimiz ay boyunca ifşacı Frances Haugen’in bir dizi haber raporunu ortaya koymasından sonra geldi.

Mark Zuckerberg, Facebook’u değil bundan sonra Metaverse’ü öne çıkaracaklarını belirtti. Ancak Facebook ortadan kalkmayacak. Facebook artık bir sosyal medya şirketi/mecrası olarak kalacak, her şeyin başındaki tek isim ise Meta olacak.

Meta ismi Instagram gibi diğer uygulamalarda yer alacak.

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